Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук – о Поклонской: Эту девушку молодую надо остановить
Раскрыт секрет брокколи
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: эксперт поведал, что изменится с началом производства МС-21
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в Киеве
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
13:04 (мск), источник: Kapital.kz

В программу повышения финустойчивости включены 4 банка

Национальный банк Казахстана одобрил участие четырех банков второго уровня в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

Источник: Kapital.kz

Об этом в мажилисе Парламента рассказал Данияр Акишев, представляя проект Закона «О Республиканском бюджете на 2018−2020 годы», сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Нацбанка.

Глава Нацбанка сообщил, что в сентябре и октябре правлением НБ РК одобрено участие в программе АО «АТФБанк», АО «Евразийский Банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 410 млрд тенге.

«Указанные банки и их крупные акционеры представили планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости, улучшению качества активов и снижению уровня неработающих кредитов, а также письменные обязательства по докапитализации банка», — сказал Данияр Акишев.

При этом он уточнил, что после согласования с Нацбанком планов мероприятий по повышению финансовой устойчивости банков дочерняя организация НБ РК — АО «Казахстанский фонд устойчивости» приобретет субординированные облигации четырех банков.

Данияр Акишев также проинформировал, что заявки других банков на участие в программе будут вынесены на рассмотрение после согласования финансовых моделей банков и выполнения руководством и акционерами банков требований регулятора.

Напомним, НБ РК разработана, принята и реализуется Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана. Программа предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора:

1) изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного регулирования.
2) повышение финансовой устойчивости системообразующего банка.
3) повышение финансовой устойчивости крупных банков. Программа основана на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств и предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Айсултан Назарбаев покинул Федерацию футбола Казахстана
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь