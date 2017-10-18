В программу повышения финустойчивости включены 4 банка

Источник: Kapital.kz

Об этом в мажилисе Парламента рассказал Данияр Акишев, представляя проект Закона «О Республиканском бюджете на 2018−2020 годы», сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Нацбанка.

Глава Нацбанка сообщил, что в сентябре и октябре правлением НБ РК одобрено участие в программе АО «АТФБанк», АО «Евразийский Банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 410 млрд тенге.

«Указанные банки и их крупные акционеры представили планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости, улучшению качества активов и снижению уровня неработающих кредитов, а также письменные обязательства по докапитализации банка», — сказал Данияр Акишев.

При этом он уточнил, что после согласования с Нацбанком планов мероприятий по повышению финансовой устойчивости банков дочерняя организация НБ РК — АО «Казахстанский фонд устойчивости» приобретет субординированные облигации четырех банков.

Данияр Акишев также проинформировал, что заявки других банков на участие в программе будут вынесены на рассмотрение после согласования финансовых моделей банков и выполнения руководством и акционерами банков требований регулятора.

Напомним, НБ РК разработана, принята и реализуется Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана. Программа предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора: