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13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске запретят парковаться на улицах Фрунзе и Связистов

С 4 ноября на участках поставят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске запретят парковаться на улицах Фрунзе и Связистов, также будет запрещена остановка на участке улицы Марата, рассказали в пресс-службе мэрии города.

С 4 ноября водители не смогут останавливаться на улице Связистов у дома № 159. Это здание Ленинского районного суда.

Запрещается парковаться и на улице Фрунзе от остановки «Университет Экономики» до въезда на территорию МКУ «ДЭУ-1».

Запрет остановки начнет действовать также в Первомайском районе на улице Марата у дома № 11.

4 ноября на участках поставят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

«Это сделано в целях исключения стоянки транспортных средств на проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения», — добавили в муниципалитете.

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