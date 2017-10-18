В Новосибирске запретят парковаться на улицах Фрунзе и Связистов
С 4 ноября на участках поставят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», об этом сообщили в
С 4 ноября на участках поставят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», об этом сообщили в
В Новосибирске запретят парковаться на улицах Фрунзе и Связистов, также будет запрещена остановка на участке улицы Марата, рассказали в
С 4 ноября водители не смогут останавливаться на улице Связистов у дома № 159. Это здание Ленинского районного суда.
Запрещается парковаться и на улице Фрунзе от остановки «Университет Экономики» до въезда на территорию МКУ «ДЭУ-1».
Запрет остановки начнет действовать также в Первомайском районе на улице Марата у дома № 11.
4 ноября на участках поставят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
«Это сделано в целях исключения стоянки транспортных средств на проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения», — добавили в муниципалитете.