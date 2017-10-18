«Дорожная карта» проблемных домов Челябинской области пополнилась 11 объектами Речелстроя

«На сегодняшний день в реестр пострадавших граждан включены участники долевого строительства 11 объектов ООО «Речелстрой», -рассказал глава регионального Минстроя Виктор Тупикин. В перечень включены дома № 3.13, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.25, 3.30, 3.34, 5.7 и 5.10, которые возводятся в Первого озера в Чурилово. Эти объекты будут включены в «дорожную карту» в октябре 2017 года.

По словам министра, в настоящее время возобновлено строительство домов со строительными адресами 3.30 и 3.13.

Как уже сообщало агентство, ООО «Икар» и ООО «Столица» в сентябре на открытых аукционах приобрели земельные участки, принадлежащие ООО «Речелстрой» для возобновления строительства многоквартирных домов. ООО «Икар» стало собственником участка площадью 9 тысяч 19 квадратных метров, расположенного у озера Первое в Чурилово. На нем компания построит два многоквартирных дома. ООО «Столица» приобрело 3 земельных участка за 90 миллионов рублей общей площадью более 17 тысяч «квадратов» также у Первого озера.

ООО «Речелстрой» в суде оспаривает запрет регистрационных действийна объекты недвижимости, в том числе и выставленные на открытые аукционы. «В настоящее время мы совместно с застройщиком принимаем меры по снятию арестов, наложенных на земельные участки судебными приставами», — отметил Виктор Тупикин.

В случае отмены постановлений о запрете регистрационных действий ООО «Речелстрой» сможет завершить сделки по купле-продаже земельных участков с ООО «Икар» и ООО «Столица», а вырученные денежные средства (171 миллион рублей) направить на завершение строительства домов микрорайона «Чурилово-Lake City».

В минстрое уточнили, что новый план-график по достройке проблемных домов будет разработан до конца октября и 1 ноября опубликован на сайте министерства. В обновленную «дорожную карту» войдет 45 объектов долевого строительства.