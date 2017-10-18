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13:27 (мск), источник: Uralpress.ru

«Дорожная карта» проблемных домов Челябинской области пополнилась 11 объектами Речелстроя

«Дорожная карта» по выполнению обязательств перед обманутыми дольщиками Челябинской области пополнится 11 строящимися многоквартирными домами проблемной компании ООО «Речелстрой».

«На сегодняшний день в реестр пострадавших граждан включены участники долевого строительства 11 объектов ООО «Речелстрой», -рассказал глава регионального Минстроя Виктор Тупикин. В перечень включены дома № 3.13, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.25, 3.30, 3.34, 5.7 и 5.10, которые возводятся в Первого озера в Чурилово. Эти объекты будут включены в «дорожную карту» в октябре 2017 года.

По словам министра, в настоящее время возобновлено строительство домов со строительными адресами 3.30 и 3.13.

Как уже сообщало агентство, ООО «Икар» и ООО «Столица» в сентябре на открытых аукционах приобрели земельные участки, принадлежащие ООО «Речелстрой» для возобновления строительства многоквартирных домов. ООО «Икар» стало собственником участка площадью 9 тысяч 19 квадратных метров, расположенного у озера Первое в Чурилово. На нем компания построит два многоквартирных дома. ООО «Столица» приобрело 3 земельных участка за 90 миллионов рублей общей площадью более 17 тысяч «квадратов» также у Первого озера.

ООО «Речелстрой» в суде оспаривает запрет регистрационных действийна объекты недвижимости, в том числе и выставленные на открытые аукционы. «В настоящее время мы совместно с застройщиком принимаем меры по снятию арестов, наложенных на земельные участки судебными приставами», — отметил Виктор Тупикин.

В случае отмены постановлений о запрете регистрационных действий ООО «Речелстрой» сможет завершить сделки по купле-продаже земельных участков с ООО «Икар» и ООО «Столица», а вырученные денежные средства (171 миллион рублей) направить на завершение строительства домов микрорайона «Чурилово-Lake City».

В минстрое уточнили, что новый план-график по достройке проблемных домов будет разработан до конца октября и 1 ноября опубликован на сайте министерства. В обновленную «дорожную карту» войдет 45 объектов долевого строительства.

Как уже сообщало агентство, губернатор Борис Дубровский утвердил «дорожную карту» в августе 2017 года. Изначально в нее были включены 29 проблемных домов компаний: ООО «Уральская строительная компания», ООО «Аркона», ООО «Гринфлайт», ООО «Град», ООО «Жилищная инвестиционная корпорация». Долгострои расположены в Челябинске и Миассе.

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