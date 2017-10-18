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13:33 (мск), источник: Интерфакс

Автомобильный мост за 400 млн досрочно открыт в Свердловской области

Пос. Верхнее Дуброво (Свердловская область) 18 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Автомобильный мост стоимостью 400 млн рублей открыт в поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) в среду, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Урал» с церемонии открытия.

Источник: РИА "Новости"

«Новая дорога — всегда радость и доступность. Тем более, Транссибирская магистраль более ста лет разделяла вас (поселок — ИФ) с городом», — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия моста.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, подчеркнул, что это — «долгожданный объект, который ждали и жители Верхнего Дуброво, и те, кто хочет прийти сюда с инвестициями».

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