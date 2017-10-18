Автомобильный мост за 400 млн досрочно открыт в Свердловской области

«Новая дорога — всегда радость и доступность. Тем более, Транссибирская магистраль более ста лет разделяла вас (поселок — ИФ) с городом», — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия моста.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, подчеркнул, что это — «долгожданный объект, который ждали и жители Верхнего Дуброво, и те, кто хочет прийти сюда с инвестициями».