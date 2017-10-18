Кинотеатр в ЦТиР «Мир» в Уфе выкупила московская компания
В Уфе по техническим причинам закрылся кинотеатр «Мир кино» в ЦТиР «Мир».
В Уфе по техническим причинам закрылся кинотеатр «Мир кино» в ЦТиР «Мир».
К слову, недавно он был выкуплен у башкирской сети «Планета кино» московской сетью кинотеатров «Тетерин Фильм».
«Ведется большая работа по реанимации комплекса — устанавливается современное оборудование. Вскоре планируется реконструкция устаревшего фойе и подготовка к торжественному открытию», — сообщается на сайте кинотеатра.
Справка. Компания «Тетерин Фильм» основана в 2013 году в Москве. Она насчитывает более 10 комплексов по всей стране: в Московской, Саратовской, Тверской, Костромской областях, Чувашии, Бурятии, Хакасии и Башкортостане.