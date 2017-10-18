Кинотеатр в ЦТиР «Мир» в Уфе выкупила московская компания

К слову, недавно он был выкуплен у башкирской сети «Планета кино» московской сетью кинотеатров «Тетерин Фильм».

«Ведется большая работа по реанимации комплекса — устанавливается современное оборудование. Вскоре планируется реконструкция устаревшего фойе и подготовка к торжественному открытию», — сообщается на сайте кинотеатра.