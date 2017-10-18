Kantar Research будет измерять телевизионную аудиторию Узбекистана
Компания Kantar Research, которая входит в состав международного холдинга Kantar и WPP, получила право на проведение измерений телевизионной аудитории Узбекистана.
Компания Kantar Research, которая входит в состав международного холдинга Kantar и WPP, получила право на проведение измерений телевизионной аудитории Узбекистана.
Компания выиграла тендер, который был проведен в мае 2017 года Национальным Медиасоветом.
Компания будет проводить исследования аудитории телевидения под торговым наименованием Kantar Media. В настоящий момент идут активные работы по техническому оснащению, необходимому для запуска телеизмерений.
Согласно планам поэтапного запуска проекта ООО Kantar Research, система измерений в первые два года охватит около 1,5 тыс. телезрителей в 400 семьях в городах с населением более 200 тыс. жителей.
Семьи будут отобраны в соответствие принятым в международной практике методикам, и в них будут установлены специальные устройства «пипл-метры» (people-meters) для фиксирования времени и частоты просмотра эфира телеканалов.
Начиная с третьего года, панель