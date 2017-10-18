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13:37 (мск), источник: Uzdaily.uz

Kantar Research будет измерять телевизионную аудиторию Узбекистана

Компания Kantar Research, которая входит в состав международного холдинга Kantar и WPP, получила право на проведение измерений телевизионной аудитории Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Компания выиграла тендер, который был проведен в мае 2017 года Национальным Медиасоветом.

Компания будет проводить исследования аудитории телевидения под торговым наименованием Kantar Media. В настоящий момент идут активные работы по техническому оснащению, необходимому для запуска телеизмерений.

Согласно планам поэтапного запуска проекта ООО Kantar Research, система измерений в первые два года охватит около 1,5 тыс. телезрителей в 400 семьях в городах с населением более 200 тыс. жителей.

Семьи будут отобраны в соответствие принятым в международной практике методикам, и в них будут установлены специальные устройства «пипл-метры» (people-meters) для фиксирования времени и частоты просмотра эфира телеканалов.

Начиная с третьего года, панель домохозяйств-участников исследования планируется увеличить до 550 семей в городах Узбекистана с населением более 100 тыс. человек.

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