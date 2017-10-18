Детские и кукольные театры Воронежской области получат 3 млн рублей из федбюджета
Средства потратят на технику и «поддержку творческой деятельности».
Средства потратят на технику и «поддержку творческой деятельности».
Федеральные власти направят 3,1 млн рублей детским и кукольным театрам Воронежской области. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Кабмина в среду, 18 октября. Средства потратят на техническое оснащение и «поддержку творческой деятельности».
Всего власти направят 220 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы. Деньги получат 148 театров 73 российских субъектов. Государство окажет подобную поддержку впервые.