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13:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Детские и кукольные театры Воронежской области получат 3 млн рублей из федбюджета

Средства потратят на технику и «поддержку творческой деятельности».

Источник: РИА "Воронеж"

Федеральные власти направят 3,1 млн рублей детским и кукольным театрам Воронежской области. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Кабмина в среду, 18 октября. Средства потратят на техническое оснащение и «поддержку творческой деятельности».

Всего власти направят 220 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы. Деньги получат 148 театров 73 российских субъектов. Государство окажет подобную поддержку впервые.

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