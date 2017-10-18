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14:09 (мск), источник: РИА Крым

На стройках в Крыму не хватает 10 тысяч рабочих

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости (Крым). Крым испытывает острый дефицит работников строительных специальностей, из-за чего возведение многих объектов отстает от утвержденных графиков. Об этом журналистам в Симферополе рассказал глава Госсовета РК Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Дефицит строительных рабочих на рынке труда в Крыму сегодня составляет 10 тысяч человек. Большая часть строящихся объектов сегодня не укомплектована должным количеством людей, поэтому очень многие отстают от графиков», — отметил он.

По словам спикера, работающие в РК стройкомпании из других регионов России «неправильно рассчитали свои силы» при заходе на полуостров.

«Эти компании, находясь на материке, выиграли тендер в Крыму, надеясь, что, придя сюда, они найдут здесь строителей. Инженеров и технику они привезли с собой, а людей на рынке у нас нет»
Константинов

При этом он констатировал, что в Крыму очень низкие темпы жилищного строительства. По его словам, около половины жилого фонда полуострова имеет возраст 50 лет и более.

Константинов также отметил, что в Крыму самый высокий уровень аварийного и ветхого жилья среди регионов России.

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