На калининградском стадионе Чемпионата Мира побывала комиссия из Минстроя России

На Острове Октябрьский прошло выездное заседание рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018. Сейчас на объекте завершаются работы по устройству внешних инженерных сетей, проводится внутренняя отделка трибун и зрительских мест, идет установка кресел.

— Создана оперативная рабочая группа, задача которой скоординировать деятельность всех участников строительного процесса. Возведение спортивных арен, включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года.