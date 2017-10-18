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14:00 (мск), источник: Вести - Калининград

На калининградском стадионе Чемпионата Мира побывала комиссия из Минстроя России

Минстрой РФ высоко оценил степень готовности стадиона «Калининград». Строительство арены проинспектировал замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

На Острове Октябрьский прошло выездное заседание рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018. Сейчас на объекте завершаются работы по устройству внешних инженерных сетей, проводится внутренняя отделка трибун и зрительских мест, идет установка кресел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Леонид Ставицкий — первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

— Создана оперативная рабочая группа, задача которой скоординировать деятельность всех участников строительного процесса. Возведение спортивных арен, включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года.

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