Муниципальным транспортным предприятиям Нижнего Новгорода выделили 60 млн

На заседании Гордумы Нижнего Новгорода 18 октября, были внесены изменения в бюджет, предложенные департаментом финансов администрации города. 60 млн были дополнительно выделены муниципальным транспортным предприятиям Нижнего Новгорода на возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте.

Так же провели перераспределение средств между различными департаментами. 62 млн рублей выделили на освещение в городе, 20 млн рублей на «Систему 112», 34 млн рублей выделили комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами на оплату исполнительных листов.