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14:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Муниципальным транспортным предприятиям Нижнего Новгорода выделили 60 млн

Выделенные деньги возместят затраты на перевозку пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

На заседании Гордумы Нижнего Новгорода 18 октября, были внесены изменения в бюджет, предложенные департаментом финансов администрации города. 60 млн были дополнительно выделены муниципальным транспортным предприятиям Нижнего Новгорода на возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте.

Средства были распределены между тремя предприятиями: 25 млн рублей выделена МП «Нижегородпассажиравтотранс», 20 млн рублей — МП «Нижегородэлектротранс», 15 млн рублей — МП «Нижегородское метро».

Так же провели перераспределение средств между различными департаментами. 62 млн рублей выделили на освещение в городе, 20 млн рублей на «Систему 112», 34 млн рублей выделили комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами на оплату исполнительных листов.

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