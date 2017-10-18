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14:02 (мск), источник: ЕАН

Государственный долг Свердловской области продолжает снижаться

Государственный долг Свердловской области, по данным регионального минфина, продолжает снижаться.

Источник: Reuters

По состоянию на 1 октября этот показатель составил 55,5 млрд рублей. При этом в предыдущем квартале он составлял почти 57 млрд рублей.

Напомним, начинал 2017 год регион с долгом в 72,19 млрд рублей. Летом власти провели рефинансирование обязательств по кредитам, ставки за пользование кредитными средствами были снижены с 12,15% годовых до 8,5% годовых.

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