Государственный долг Свердловской области продолжает снижаться
Государственный долг Свердловской области, по данным регионального минфина, продолжает снижаться.
Государственный долг Свердловской области, по данным регионального минфина, продолжает снижаться.
По состоянию на 1 октября этот показатель составил 55,5 млрд рублей. При этом в предыдущем квартале он составлял почти 57 млрд рублей.
Напомним, начинал 2017 год регион с долгом в 72,19 млрд рублей. Летом власти провели рефинансирование обязательств по кредитам, ставки за пользование кредитными средствами были снижены с 12,15% годовых до 8,5% годовых.