В Новосибирске перекрыли улицу Автогенную
Движение на участке между домами № 108 и № 112 закрывается на 3 недели, об этом сообщили в
Движение на участке между домами № 108 и № 112 закрывается на 3 недели, об этом сообщили в
В Новосибирске перекрыли улицу Автогенную, движение будет закрыто с 18 октября по 6 ноября, рассказали в
Проезд запретят на участке между домами № 108 и № 112
Объезд будет доступен по улицам Воинская, 2-я Воинская и Дунайская.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.