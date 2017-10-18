Новый аэропорт построят в Шымкенте
В ЮКО представлен проект новой воздушной гавани.
В ЮКО представлен проект новой воздушной гавани.
Власти региона пришли к выводу, что существующий аэропорт неэффективно справляется со своими функциями.
— В связи с тем, что существующий аэропорт находится на балансе Министерства обороны, разработано 3 варианта эскизных проектов. По первому варианту проекта аэропорт предложено разместить на территории
Также отмечается, что разработаны проекты по модернизации железнодорожного вокзала города.