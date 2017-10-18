Новый аэропорт построят в Шымкенте

— В связи с тем, что существующий аэропорт находится на балансе Министерства обороны, разработано 3 варианта эскизных проектов. По первому варианту проекта аэропорт предложено разместить на территории юго-западнее от существующего аэропорта. По второму варианту — на территории Ордабасинского района. По третьему варианту — на территории северной части города Шымкент, — рассказал Еркин Жусупов, руководитель управления архитектуры и градостроительства ЮКО.



Также отмечается, что разработаны проекты по модернизации железнодорожного вокзала города.