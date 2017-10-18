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15:20 (мск), источник: 365info.kz

Новый аэропорт построят в Шымкенте

В ЮКО представлен проект новой воздушной гавани.

Источник: 365info.kz

Власти региона пришли к выводу, что существующий аэропорт неэффективно справляется со своими функциями.

— В связи с тем, что существующий аэропорт находится на балансе Министерства обороны, разработано 3 варианта эскизных проектов. По первому варианту проекта аэропорт предложено разместить на территории юго-западнее от существующего аэропорта. По второму варианту — на территории Ордабасинского района. По третьему варианту — на территории северной части города Шымкент, — рассказал Еркин Жусупов, руководитель управления архитектуры и градостроительства ЮКО.

Также отмечается, что разработаны проекты по модернизации железнодорожного вокзала города.

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