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14:14 (мск), источник: Nakanune.ru

Точку в деле сноса мечети вблизи недостроенной телебашни в Екатеринбурге поставит Верховный суд

Окончательную точку в споре мусульманской религиозной организации «Нур-Усман» и Распорядительной дирекции МУГИСО из-за сноса мечети вблизи недостроенной телебашни в Екатеринбурге поставит Верховный суд. «Нур-Усман» подала кассационную жалобу.

Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Кассация была подана 12 октября на два постановления: Арбитражного суда Уральского округа и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, судебное разбирательство длится уже год. Изначально в суд с иском обратилась распорядительная дирекция МУГИСО, само министерство выступило в качестве третьего лица. Дирекция просила суд обязать «Нур-Усман’освободить земельный участок на улице Степана Разина, 15 с кадастровым номером № 66:41:0401051:13, где расположена временная мечеть, в течение месяца, а в случае, если это не будет сделано, с организации просили взыскивать по 5 тыс. руб. в день в пользу дирекции в качестве неустойки. Сначала арбитражный суд встал на сторону «Нур-Усман» и отклонил иск дирекции, однако последняя обжаловала решение в апелляционной инстанции. В апелляции решение суда было отменено, по делу был принят новый судебный акт: иск дирекции удовлетворен. После этого религиозная организация обжаловала это решение в кассации, однако, безуспешно. В результате мечеть должна быть демонтирована мусульманами. Кроме того, по требованию МУГИСО за каждый день задержки в исполнении судебного акта «Нур-Усман» должен заплатить Распорядительной дирекции по 5 тыс. руб.

Между тем, как стало известно Накануне.RU, «Нур-Усман» обращалась в администрацию губернатора Свердловской области и Распорядительную дирекцию МУГИСО с просьбой отложить снос временной мечети. Не так давно на них были получены ответы, которые повторяют требования исполнить решения Арбитражного суда Свердловской области.

«Поскольку коранические нормы запрещают мусульманам разрушение мечетей, представительное собрание единогласно постановило обжаловать упомянутое решение в суде высшей инстанции», — сообщил на своей странице в Facebook председатель Духовного управления мусульман Свердловской области, имам-мухтасиба Уральского Мухтасибата Артур Мухутдинов, ранее являвшийся председателем «Нур-Усмана».

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Напомним, участок был выделен «Нур-Усману» в аренду еще в 2006 году. Тогда же Эдуард Россель — на тот момент губернатор Свердловской области, высказался за создание на Среднем Урале центра мусульманской религии. Было принято соответствующее постановление областного правительства. На этом месте планировалось строительство соборной мечети — к саммиту ШОС, однако строительство так и не началось. Основной проблемой стали трудности в оформлении землеотвода — полтора гектара земли в центре города, отведенные главой Екатеринбурга под застройку, находились в федеральной собственности. Позднее, причиной стало уже недостаточное финансирование строительства соборной мечети.

Любопытно, но ранее решение Арбитражного суда Уральского округа совпало с планами свердловских властей и УГМК по строительству на этом месте ледовой арены. Напомним, в июле этого года депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили передачу недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга и земельного участка под ней АО «Ледовая арена». Компанию создали региональные власти вместе с УГМК. В качестве взноса в уставный капитал АО региональные власти передали землю и долгострой, получив долю в обществе размере 40%.

Добавим, что вскоре после этого врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что телебашню снесут. Екатеринбуржцы неоднозначно отнеслись к идее демонтажа самого известного долгостроя столицы Среднего Урала. А эксперты не могут сойтись во мнении, как безопаснее снести телебашню.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже разрешило АО «Инженерно-строительный центр УГМК» начать подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе телебашни.

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