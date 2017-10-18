Первые мусоросжигательные заводы появятся в МО и Казани к 2021 году

Источник: РИА Новости

«В рамках приоритетного проекта также запланировано строительство пяти заводов по переработке отходов в энергию со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. Первая очередь, в Московской области и в городе Казани, будет готова к вводу в эксплуатацию в 2021 году», — сказал он.

Кроме того, до 1 января 2019 года все регионы России должны перейти на новую систему управления отходами. При этом уже в этом году в 12 регионах определен региональный оператор.

«Построено два мусоросортировочных комплекса мощностью 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год и восемь полигонов для захоронения отходов общей мощностью 1 миллион тонн твердых коммунальных отходов в год», — добавил Донской.

При этом министр отметил, что с целью внедрения системы раздельного сбора и вовлечения отходов во вторичный оборот Минприроды ввело запрет на захоронение отдельных видов отходов.

«Введение запрета позволит существенно увеличить объем переработки видов отходов, которые перерабатываются уже сегодня. В число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими потребительских свойств, в первую очередь включены лом черных и цветных металлов, бумага, картон, полимеры, стекло, текстиль, резина», — сказал глава Минприроды РФ, добавив, что всего в списке 182 пункта.