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16:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В Сочи появится пять новых горнолыжных трасс: госэкпертиза дала добро

В Краснодарском крае станет больше горнолыжных трасс. Построить их планируется на горноклиматическом курорте «Альпика-сервис» в Адлерском районе Сочи. Проект строительства новых объектов уже прошёл через Госэкспертизу и получил её одобрение, передаёт 18 октября ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление государственной экспертизы.

Эксперты сочли результаты инженерных изысканий и проектную документацию соответствующими требованиям технических регламентов и выдали положительно заключение.

Так, согласно проекту, на курорте будет обустроено пять новых горнолыжных трасс. Их общая протяжённость превысил 8,8 км. В основном, по уровню сложности они будут предназначены для подготовленных лыжников и сноубордистов — «красные». Но планируется и довольно долгий синий спуск для начинающих. Не забудут и о любителях экстремального катания: для них создадут почти два километра «черных» спусков.

Кроме того, проект предусматривает строительство новой канатной дороги «Аибга-2», сооружений инженерной защиты, технологической дороги, пешеходного перехода. Появятся здесь и новые складские помещения, кафе, бар и рестораны.

Строительство будет вестись за счет собственных средств ООО Фирма «Альпика-сервис».

Курорт «Альпика-Сервис» располагается на территории села Эсто-Садок на склонах хребта Аибга в границах Сочинского национального парка, на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это первый, построенный в Красной Поляне комплекс. До последних лет он представлял огромный интерес как зимой, так и летом. Единственная трасса начиналась на самой вершине хребта и заканчивалась у подножья. С апреля 2011 года горнолыжный курорт «Альпика-Сервис» был закрыт на реконструкцию и в сезоне 2015−2016 годов не функционировал.

Добавим, что в настоящее время в Краснодарском крае закрываются канатные дороги. Так, уже остановлены открытые кресельные дороги зоны «Цирк-2», ведущие на хребет Аибга. В ноябре перестанет работать канатная дорога курорта «Горки Город», подъемники «Розы Хутор», ведущие на высоту 2320 метров. Это связано в проведение профилактики. Канатки возобновят работу к началу горнолыжного сезона.

Отметим, что в зимнем сезоне 2016−2017 года горнолыжный курорт «Роза Хутор» посетили порядка 800 тыс. человек, что аналогично показателям предыдущего зимнего сезона. В среднем загрузка отелей курорта составила 73%. В «Горки Городе» отдохнули порядка 400 тыс. человек, что на 17% превысило показатель предыдущего сезона. Горно-туристический центр ОАО «Газпром» принял свыше 300 тыс. туристов.

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