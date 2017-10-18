В Сочи появится пять новых горнолыжных трасс: госэкпертиза дала добро

Эксперты сочли результаты инженерных изысканий и проектную документацию соответствующими требованиям технических регламентов и выдали положительно заключение.

Так, согласно проекту, на курорте будет обустроено пять новых горнолыжных трасс. Их общая протяжённость превысил 8,8 км. В основном, по уровню сложности они будут предназначены для подготовленных лыжников и сноубордистов — «красные». Но планируется и довольно долгий синий спуск для начинающих. Не забудут и о любителях экстремального катания: для них создадут почти два километра «черных» спусков.

Кроме того, проект предусматривает строительство новой канатной дороги «Аибга-2», сооружений инженерной защиты, технологической дороги, пешеходного перехода. Появятся здесь и новые складские помещения, кафе, бар и рестораны.

Строительство будет вестись за счет собственных средств ООО Фирма «Альпика-сервис».

Курорт «Альпика-Сервис» располагается на территории села Эсто-Садок на склонах хребта Аибга в границах Сочинского национального парка, на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это первый, построенный в Красной Поляне комплекс. До последних лет он представлял огромный интерес как зимой, так и летом. Единственная трасса начиналась на самой вершине хребта и заканчивалась у подножья. С апреля 2011 года горнолыжный курорт «Альпика-Сервис» был закрыт на реконструкцию и в сезоне 2015−2016 годов не функционировал.

Добавим, что в настоящее время в Краснодарском крае закрываются канатные дороги. Так, уже остановлены открытые кресельные дороги зоны «Цирк-2», ведущие на хребет Аибга. В ноябре перестанет работать канатная дорога курорта «Горки Город», подъемники «Розы Хутор», ведущие на высоту 2320 метров. Это связано в проведение профилактики. Канатки возобновят работу к началу горнолыжного сезона.