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15:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Владельцев угнанных авто могут освободить от налогов

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин предложил проработать механизм освобождения от уплаты налогов владельцев угнанных автомобилей.

Источник: Sputniknews.kz

В ходе обсуждения нового налогового кодекса в мажилисе депутат Павел Казанцев поднял вопрос, касающийся налогообложения владельцев угнанных автомобилей.

«Согласитесь, по логике, в таком случае, налогоплательщик не должен платить налог за автомобиль, которым не пользуется. В настоящее время, в случае угона владелец пишет заявление в полицию, потом обращается в налоговую с надеждой получить освобождение от уплаты налога, однако налоговый орган не может его освободить от уплаты налога, так как автомобиль необходимо снять с регистрации, а снять с регистрации его не получается, так как авто хоть и в угоне, но юридически находится у владельца. В итоге получается замкнутый круг, и крутится потерпевший как белка в колесе», — сказал Казанцев.

На практике, по его словам, автомобиль могут искать годами, но так и не найти, а налог приходится платить.

Вице-министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев согласился, что на сегодня эта норма необходима, сообщив, что за последнее пять лет в стране было угнано 7 751 автомобилей.

«Можно было бы, к примеру, чтобы органы полиции на основании заявления автовладельца об угоне автомобиля выдавали бы соответствующую справку. Налоговые же органы, пока автомобиль в розыске, освобождали бы автовладельца от уплаты налога на транспорт», — сказал Нурлан Нигматулин.

Он также добавил, что необходимо доработать эту норму ко второму чтению.

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