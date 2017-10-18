Владельцев угнанных авто могут освободить от налогов

Источник: Sputniknews.kz

В ходе обсуждения нового налогового кодекса в мажилисе депутат Павел Казанцев поднял вопрос, касающийся налогообложения владельцев угнанных автомобилей.

«Согласитесь, по логике, в таком случае, налогоплательщик не должен платить налог за автомобиль, которым не пользуется. В настоящее время, в случае угона владелец пишет заявление в полицию, потом обращается в налоговую с надеждой получить освобождение от уплаты налога, однако налоговый орган не может его освободить от уплаты налога, так как автомобиль необходимо снять с регистрации, а снять с регистрации его не получается, так как авто хоть и в угоне, но юридически находится у владельца. В итоге получается замкнутый круг, и крутится потерпевший как белка в колесе», — сказал Казанцев.

На практике, по его словам, автомобиль могут искать годами, но так и не найти, а налог приходится платить.

Вице-министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев согласился, что на сегодня эта норма необходима, сообщив, что за последнее пять лет в стране было угнано 7 751 автомобилей.

«Можно было бы, к примеру, чтобы органы полиции на основании заявления автовладельца об угоне автомобиля выдавали бы соответствующую справку. Налоговые же органы, пока автомобиль в розыске, освобождали бы автовладельца от уплаты налога на транспорт», — сказал Нурлан Нигматулин.