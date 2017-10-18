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16:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Мэрия Волгограда возьмет в кредит 1,4 млрд рублей на погашение долгов

Администрация Волгограда возьмет в кредит 1,4 миллиарда рублей, чтобы погасить дефицит бюджета и долги.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок, мэрии необходимо будет вернуть кредитору деньги в 2020 году.

Отметим, что заявка «разбита» на четыре лота. Городской администрации придется также выплатить 457,8 миллиона рублей — в такую сумму обойдутся проценты, под которые берется займ.

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