«Снизилась покупательская способность». Южноуральцы стали есть меньше мяса, рыбы и фруктов
Жители Челябинской области
Жители Челябинской области
Такие данные на
Семилетова озвучила данные по среднедушевому потреблению продуктов питания за 2016 год, которые формируются по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.
Так, в прошлом году каждый южноуралец потребил 81 кг мяса, 249 кг молока и молочной продукции, 21 кг рыбы и рыбопродуктов, 98 кг овощей, 74 кг фруктов и ягод, 86 кг хлебопродуктов, 53 кг картофеля, 30 кг сахара и кондитерских изделий, и 203 яйца. При этом практически по всем основным продуктам питания произошло сокращение потребления.
«Минувший год был очень непростым для экономики области, это все отразилось на расходах населения. Реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 12%. И соответственно снизилась покупательская способность, и это отразилось на рынке питания населения», — отметила представитель Челябинскстата.
Так, в 2016 году каждый житель стал меньше потреблять фруктов и ягод более чем на 20 кг, молока и молочных продуктов почти на 7 кг, овощей на 2 кг, рыбы и рыбопродуктов почти на 3 кг и мяса на 1,4 кг. При этом южноуральцы стали больше есть картофеля на 4,3 кг, хлебопродуктов на 800 грамм, и яиц на 21 штуку.
Кроме того, жители области употребляют меньше продуктов питания от рекомендованных Минздравом России реальных норм потребления отвечающих современным требованиям здорового питания. Южноуральцы едят на 76 кг меньше рекомендованной нормы молочной продукции, на 42 кг — овощей, почти на 37 кг — картофеля, на 24 кг — фруктов и ягод, и на 10 кг — хлебопродуктов. Однако превышают норму по мясной продукции на 8 кг, сахару и кондитерским изделиям на 5,6 кг.