Тетянников: в Омске самые худшие дворы остались без ремонта

«Набили мы шишек в этом году — я про наши дворы. Получилось, что самые худшие дворы остались без ремонта, потому что не подали заявку. Кто подсуетился, на того получили деньги и тому отремонтировали. Это принцип справедливости, но давайте в будущем вместе с главами округов поможем составить заявки», — выступил первый вице-спикер Юрий Тетянников.

Он также поинтересовался, смогут ли участвовать в программе благоустройства следующего года дворы, где был уложен асфальт, но не появились малые архитектурные формы. Замглавы департамента городского хозяйства Евгений Фомин уверил, что подобные дворы без проблем смогут получить заявки, а также обещал организовать консультации по сбору необходимых документов и составлению схем для ремонта.

Нарекания и вопросы вызвало и само качество ремонта. Депутаты рассказали о срыве сроков по конкретным дворам — работы в шести дворах не были закончены к 15 сентября, причиной чему назвали плохую погоду. Также незамеченным не осталось и отсутствие или недостаток необходимых материалов у подрядчиков.

«Во многих случаях заужали дворы. У меня на территории двор — дорога качественная, но она стала гораздо уже, бордюры старые убрали, новые поставили поближе, сэкономили, видимо, таком образом, и проехать стало сложнее. Не было запланировано никакой подложки под асфальт, видимо, смета проработана была не совсем правильно. Поэтому предложение качественнее прорабатывать сметы и учитывать все материалы», — выступил вице-спикер Андрей Ткачук.

Кроме того, парламентарий рекомендовал представителями администрации усилить информационную работу — выделить специалистов, чтобы те помогали горожанам в сборе и подаче документов.

Уточнили депутаты и способы избежать в будущем недобросовестных подрядчиков. Для этого проводится комиссионная проверка отремонтированных дворов, строительный контроль и оплата работ непосредственно после подписания акта приемки. Также в защиту качества ремонта играют и прописанные в контрактах гарантийные сроки — четыре года.

«Соглашусь, что администрация сделала много. Программа новая, но не скажу, что первый блин комом. В то же время проверки выявились некоторые недостатки. Поэтому предложение, как только все итоги будут полностью подведены, у администрации появится полная информация, внести вопрос об этом», — высказал пожелание депутат Дмитрий Лицкевич.

Возражений ему не нашлось В результате было решено до конца октября все вопросы по программе ремонта дворов в письменном виде направить в комитет, где они будут обобщены для дальнейшего обсуждения с мэрией.