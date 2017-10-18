Ставки единого налога для физлиц по новым видам деятельности определены в Минске

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По словам начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрея Соболевского, при подготовке документа учтена сложившаяся практика по установлению единообразных ставок единого налога для физлиц и ИП, осуществляющих один и тот же вид деятельности, с учетом особенностей отдельных видов деятельности.

Внесение дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 261 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» обусловлено принятием указа № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Документом расширен перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

В указе прописаны размеры базовых ставок единого налога для физических лиц, ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов: в первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью — иные.