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14:42 (мск), источник: БЕЛТА

Ставки единого налога для физлиц по новым видам деятельности определены в Минске

18 октября, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета на сессии утвердили ставки единого налога для физических лиц по новым видам деятельности, не требующим регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрея Соболевского, при подготовке документа учтена сложившаяся практика по установлению единообразных ставок единого налога для физлиц и ИП, осуществляющих один и тот же вид деятельности, с учетом особенностей отдельных видов деятельности.

Внесение дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 261 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» обусловлено принятием указа № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Документом расширен перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

В указе прописаны размеры базовых ставок единого налога для физических лиц, ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов: в первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью — иные.

Всего в налоговых инспекциях Минска на учете состоит 3,3 тыс. физических лиц — плательщиков единого налога, из них единый налог по заявительному принципу уплачивают свыше 2,5 тыс. человек.

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