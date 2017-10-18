Узбекистан и Казахстан запустят новые авиарейсы

Источник: Sputnik

Для этого в дирекции НАК «Узбекистон хаво йуллари» состоялась встреча руководства авиакомпании с представителями казахстанского авиаперевозчика «Эйр Астана».

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития пассажирских перевозок между двумя странами с целью увеличения туристического потока.

В частности, была достигнута договоренность об увеличении частот регулярных рейсов из Ташкента в Алматы, Астану и обратно, а также проработано открытие новых направлений из городов Казахстана в исторические города Узбекистана — Ургенч, Бухару и Самарканд.

Кроме того, стороны рассмотрели аспекты сотрудничества по проведению технического обслуживания и ремонта воздушных судов компании «Эйр Астана» на базе авиапредприятия Uzbekistan airways technics и прохождению казахстанскими пилотами подготовки в Тренажерном комплексе НАК.