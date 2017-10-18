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15:01 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Казахстан запустят новые авиарейсы

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены увеличить частоту авиарейсов и расширить географию полетов, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

Для этого в дирекции НАК «Узбекистон хаво йуллари» состоялась встреча руководства авиакомпании с представителями казахстанского авиаперевозчика «Эйр Астана».

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития пассажирских перевозок между двумя странами с целью увеличения туристического потока.

В частности, была достигнута договоренность об увеличении частот регулярных рейсов из Ташкента в Алматы, Астану и обратно, а также проработано открытие новых направлений из городов Казахстана в исторические города Узбекистана — Ургенч, Бухару и Самарканд.

Кроме того, стороны рассмотрели аспекты сотрудничества по проведению технического обслуживания и ремонта воздушных судов компании «Эйр Астана» на базе авиапредприятия Uzbekistan airways technics и прохождению казахстанскими пилотами подготовки в Тренажерном комплексе НАК.

По итогам встречи представители двух авиакомпаний подписали протокол переговоров. В настоящее время НАК «Узбекистон хаво йуллари» и АО «Эйр Астана» на паритетной основе выполняют регулярные рейсы между Ташкентом и Алматы — шесть раз в неделю, а с Астаной — два раза в неделю.

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