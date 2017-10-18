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14:59 (мск), источник: NewsKo

В Перми закроют движение на Петропавловской

Во вторник, 24 октября с 07.30 до 10.30 будет перекрыто движение по ул. Петропавловская от ул. Сибирская до ул. Газеты «Звезда». Также с 09.00 до 09.50 — по ул. Сибирская от ул. Советская до ул. Ленина.

Источник: РИА "Новости"

Кроме этого, с 17.00 23 октября до 10.00 24 октября будет запрещена парковка по ул. Петропавловская: от Сибирской до Петропавловской в районе дома № 28, а также по Сибирской от дома № 11 до дома № 15.

Ограничение связано с тем, что в этот день состоится церемония открытия исторического герба на доме Смышляева.

Источник — администрация Перми

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