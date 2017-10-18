Меньше 40% краснодарских дорог соответствуют установленным нормам

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 18 октября — Новая Кубань. В этом году Краснодар получил серьезную финансовую поддержку для проведения ремонта дорог. Финансирование проводилось в рамках федерального проекта. Было выделено 2 млрд рублей.

Бюджет был трехуровневый: федеральный, краевой, городской. На эти средства с июня месяца ведутся работы на 47 участках. 20 октября реализацию первого этапа проекта планируют завершить.

Руководитель департамента строительства г. Краснодара Максим Карпенко пояснил, что договор между Краснодарским краем и Минтрансом РФ заключен на 7 лет.

Перед началом первого этапа реализации специалистами были проведены обследования 1400 погонных метров краснодарских дорог и их диагностика на соответствие действующим стандартам. Выяснилось, что нормам соответствуют лишь 39,7% дорог. Карпенко пообещал, что к 2019 году нормативам будет соответствовать 50% дорог. А к концу реализации федерального проекта в 2025 году 85% краснодарский дорог можно будет смело называть хорошими.

В ходе проведения ремонтных дорог администрация уделила внимание необходимости осуществления общественного контроля. Был создан специальный раздел на сайте администрации, куда активные граждане могли пожаловаться на качество проведения ремонта. За это время поступило 450 жалоб. Почти 440 из них обработаны. По остальным ведется работа по устранению нарушений.