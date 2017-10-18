Полулицы на Рышкановке журналисты оценили в 3 млн евро

Особенно внимание журналистов привлекли люксовые дома, стоимость каждого из которых варьирует от 100 до 300 тысяч евро, сообщает agora.md.

Таким образом, половина вышеуказанного переулка стоит более 3 миллионов евро. Рыночная цена одного квадратного метра готового дома в этом районе оценивается в 900−1400 евро, а в случае, если здание не завершено, сумма варьирует от 350 до 500 евро.