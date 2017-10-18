Полулицы на Рышкановке журналисты оценили в 3 млн евро
На Рышкановке, а именно переулке Примар Герман Пынтя, журналисты с помощью дрона засняли люксовые дома.
На Рышкановке, а именно переулке Примар Герман Пынтя, журналисты с помощью дрона засняли люксовые дома.
Особенно внимание журналистов привлекли люксовые дома, стоимость каждого из которых варьирует от 100 до 300 тысяч евро, сообщает agora.md.
Таким образом, половина вышеуказанного переулка стоит более 3 миллионов евро. Рыночная цена одного квадратного метра готового дома в этом районе оценивается в 900−1400 евро, а в случае, если здание не завершено, сумма варьирует от 350 до 500 евро.