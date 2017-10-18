Кушербаев о стекольным заводе в Кызылорде: вокруг враги и оппоненты

Источник: Sputniknews.kz

«Относительно стекольного завода — сколько вокруг баталий, врагов, оппонентов и прочего. Вы сами видите, очень непростой проект, начиная от того, что его вообще планировали разместить в Актобе и перевели в Кызылординскую область, потому что кварцевые месторождения находятся у нас. Но у нас промышленности нет, структуру экономики надо менять», — отметил в ходе брифинга в Астане Крымбек Кушербаев.

Баталии вокруг стекольного завода в Кызылорде начались с того момента, как фигурантом по уголовному делу при его строительстве стал экс-глава министерства национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Как сообщали в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи председателем правления АО «НУХ «Байтерек», организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Аким Кызылординской области отметил, что достраивать предприятие будет стратегический партнер проекта China Triumph International.

«Они построили по всему миру 21 аналогичный стекольный завод. Глава компании показал пример, как можно развивать эту технологию. Американская компания Stewart Engineers имеет небольшую долю в составе проекта, до 15 процентов, кажется», — добавил аким области.