Воронежские предприятия ОПК произвели гражданской продукции на 56 млрд руб
В регионе работает 21 предприятие
В регионе работает 21 предприятие
ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Воронежские предприятия
«В регионе насчитывается 21 предприятие ОПК, наряду с обеспечением обороноспособности государства только за прошлый год группа этих предприятий произвела товаров на 56 млрд рублей, при этом темп роста [промышленного производства] составил 108% (рост на 8%)»
Он добавил, что на территории региона много перспективных проектов в ОПК, в том числе на концерне «Созвездие», и можно использовать их опыт по выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции для гражданского сектора экономики.
В частности, в регионе заводы ОПК производят арматуру для нефтяных и газовых скважин, оборудование и программное обеспечение для сотовых сетей связи, цифровой радиосвязи, сетей связи для транспорта, сельскохозяйственное оборудования, медицинские приборы и бытовую технику.
Воронежский НИИ связи, на базе которого создан концерн «Созвездие», образован в 1958 году. Производит продукцию 89 направлений, в том числе военного, гражданского и двойного назначения, экспортирует ее в 25 стран.
В состав «Созвездия» входят 20 предприятий радиоэлектроники, в том числе НИИ, где работают выше 5,2 тыс. человек. Специализируется на разработке и создании высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных Сил и других спецформирований.