В схему размещения наружной рекламы в Перми добавят еще 54 объекта
Администрация Перми подготовила еще одну часть схемы размещения рекламных конструкций в городе.
Администрация Перми подготовила еще одну часть схемы размещения рекламных конструкций в городе.
Как сообщила начальник департамента экономики и промышленной политики Попова на заседании комитета думы по городскому хозяйству, проект включает 54 объекта в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
Это рекламные конструкции на улицах академика Веденеева, Вильямса, Гашкова, генерала Доватора, Ивана Франко, Лебедева, КИМ, Кузнецкой, Лянгасова, Макаренко, Новогайвиснкой, Первомайской, Писарева, Репина, Соликамской, Тургенева, Целинной, Цимлянской, Циолковского. Поступления в бюджет города от платы за размещение этих рекламных конструкций в 2018 году оцениваются в 10 млн руб.
Госпожа Попова пояснила, что в этом году мэрия занимается разработкой схемы для тех территорий города, где нет законной наружной рекламы. «По всем четырем частям разработка завершена. Внутри администрации города все согласования получены. Мы ждем положительное заключение минстроя на две оставшиеся части схемы — это Дзержинский и Кировский районы, Индустриальный и Ленинский. Как только они будут утверждены, направим их в думу.
Останется последняя часть — та, где места были расторгованы еще в 2013 году. Там договора действуют до конца 2018 года. разработка этой части схемы у нас по графику — в первом квартале 2018 года", — уточнила Галина Попова. Дополнения в схему были одобрены комитетом
Напомним, схема размещения рекламных конструкций в Перми была подготовлена на несколько лет позже установленного срока — только в прошлом году и только частично.