Карымов спасает от разрушения пятиэтажку на Багратиона

В этом уверен председатель совета дома Виктор Нечипоренко. По его словам, водосборный колодец разрушен, из-за этого грунт возле дома проваливается.

«Под крышкой находится водосборный колодец. Диаметр трубы два метра, глубина три метра. Вода вместо того, чтобы стекать по ливневой канализации — вымывает грунт. Двор у нас проседает, вместе с этим проседает и грунт под первым подъездом», — рассказывает председатель совета дома по улице Багратиона, 90 Виктор Нечипоренко.

По его словам, так продолжается уже пятый год. За это время произошли даже несчастные случаи.

«Это было года три тому назад. В то время здесь не было даже решетки. Здесь бегали ребятишки и один из детей провалился. К счастью, мы его вытащили. После этого случая нам соизволили этот колодец перекрыть. Без всякого ремонта!» — негодует Нечипоренко.

Соседи разделяют опасения Виктора Нечипоренко. Возле дома Надежды К. тоже расположены опасные колодцы, внутри которых — непрочные трубы. И даже в мороз местные жители рискуют пострадать от воды. Жительница посетовала на постоянные прорывы и аварии.

«Коммунальщики приезжали и в аварийном порядке все делали, но в прошлую зиму у нас, например, замерзли все машины. На дороге разлилось настоящее море. Тут такая авария была! Люди не могли ни выехать, ни заехать, а дети радовались, на коньках катались», — рассказала Надежда К.

Но самые большие неудобства, нежели каток или бассейн, жителям доставляет испорченный асфальт. Надежда К. поведала, что асфальт из-за воды здесь становится все хуже и хуже. Собственники жилья писали коллективные письма в администрации округа и города. Но результата так и не дождались. Обратились в общественную организацию «Оплот».

Новоиспеченный депутат, сопредседатель «Оплота» Ринат Карымов, желая разобраться с проблемой, сказал, что первым делом надо найти собственников опасных колодцев. Тогда привлечь их к ответственности не составит труда.

«Под этой дорогой проходят трубы, которые предположительно принадлежат “Водоканалу”. Здесь часто происходят прорывы. Вода подмывает, и дорога оседает. Надо подключать все надзорные ведомства, выходить на ресурсоснабжающую организацию, на чиновников из ЦАО и устранять эту ситуацию», — заявил Ринат Карымов.