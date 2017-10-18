Красноярским медикам повысят зарплату

Источник: Reuters

В Красноярском крае повысят заработную плату врачей и среднего и младшего медицинского персонала. Об этом стало известно на заседании комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного Собрания края.

Перед депутатами выступил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края Вадим Козаченко. Он рассказал об изменениях в законе о бюджете фонда на 2017 и плановый период 2018—2019 годов.

Так, доходы ТФОМС увеличатся на 353,6 млн рублей, расходы возрастают на эту же сумму. Как отметил докладчик, корректировка производится в соответствии с «дорожной картой» для достижения с 1 октября 2017 года целевых показателей по повышению заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала — соответственно 180, 90 и 80% от средней по экономике в регионе. «Также корректировка позволит сделать доплаты работникам учреждений здравоохранения края в целях обеспечения установленного региональным соглашением размера минимальной зарплаты», — добавил он.

В результате основные параметры бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017 год составят: доходы — 40 млрд 705,3 млн рублей, расходы — 40 млрд 808,3 млн рублей.

Депутаты одобрили предложенные поправки.