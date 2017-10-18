Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
«Больше женщина украинская»: адвокат Учителя о Поклонской
10 замков с привидениями в Англии (фото)Сотрудники «Английского наследия» назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в центре Киева
Седокова выложила откровенное фото груди - СМИ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Уверенно говорю нет": Джигарханян о прощении жены
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Главврач и 22 акушера помогли петербурженке родить четверню
На Украине предложили уничтожить Россию ради Крыма
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
12Юбилей Эминема
15:31 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярским медикам повысят зарплату

Она составит 180, 90 и 80% от средней по экономике в регионе.

Источник: Reuters

В Красноярском крае повысят заработную плату врачей и среднего и младшего медицинского персонала. Об этом стало известно на заседании комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного Собрания края.

Перед депутатами выступил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края Вадим Козаченко. Он рассказал об изменениях в законе о бюджете фонда на 2017 и плановый период 2018—2019 годов.

Так, доходы ТФОМС увеличатся на 353,6 млн рублей, расходы возрастают на эту же сумму. Как отметил докладчик, корректировка производится в соответствии с «дорожной картой» для достижения с 1 октября 2017 года целевых показателей по повышению заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала — соответственно 180, 90 и 80% от средней по экономике в регионе. «Также корректировка позволит сделать доплаты работникам учреждений здравоохранения края в целях обеспечения установленного региональным соглашением размера минимальной зарплаты», — добавил он.

В результате основные параметры бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017 год составят: доходы — 40 млрд 705,3 млн рублей, расходы — 40 млрд 808,3 млн рублей.

Депутаты одобрили предложенные поправки.

Вера Оськина также отметила: «Проект закона “О внесении изменений в Закон края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов” выносится на заседание сессии, которая состоится завтра, для принятия в первом и во втором чтениях».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Единая Россия» определилась с преемником Усса в Заксобрании
Следователи нашли новых жертв красноярского «гинеколога»
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В Сирии погиб генерал, возглавлявший оборону Дейр-эз-Зора
Минобрнауки предложило запретить рекламу о продаже диссертаций
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь