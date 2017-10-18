Три участка под коммерческую застройку выставили на торги в Шахтах, Таганроге и Краснодаре

Площадь участка в Таганроге, расположенного на 2-й Советской улице, оставляет 1,3 га. Начальная цена — 40 млн руб. Вид разрешенного использования: под размещение объектов торговли.
Также на торги выставят участок площадью 3,9 га под строительство торгового центра в Ростовской области, на выезде из города Шахты. Вид разрешенного использования: под размещение объектов торговли. Начальная цена — 30 млн руб.
Участок площадью 0,9 га многофункционального назначения в Краснодаре продается на Российской улице. Вид разрешенного использования: под размещение объектов торговли или СТО Начальная цена — 55 млн руб.