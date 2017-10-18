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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Три участка под коммерческую застройку выставили на торги в Шахтах, Таганроге и Краснодаре

Российский аукционный дом 6 декабря проведет торги по продаже трех земельных участков под коммерческую застройку в Таганроге, Шахтах и Краснодаре, об этом сообщает пресс-служба организации.

Площадь участка в Таганроге, расположенного на 2-й Советской улице, оставляет 1,3 га. Начальная цена — 40 млн руб. Вид разрешенного использования: под размещение объектов торговли.

Также на торги выставят участок площадью 3,9 га под строительство торгового центра в Ростовской области, на выезде из города Шахты. Вид разрешенного использования: под размещение объектов торговли. Начальная цена — 30 млн руб.

Участок площадью 0,9 га многофункционального назначения в Краснодаре продается на Российской улице. Вид разрешенного использования: под размещение объектов торговли или СТО Начальная цена — 55 млн руб.

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