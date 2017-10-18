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16:17 (мск), источник: BFM.ru

Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме

Глава ведомства обратил особое внимание на обстановку в Забайкалье.

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что подготовка к зиме ряда регионов России вызывает опасения у чиновников ведомства, передает РИА Новости.

«Но есть проблемы и в средней полосе, и на Дальнем Востоке. Проблемы в Брянской области, Курской области, Забайкальском крае, Еврейском автономном округе. Здесь есть определенные проблемы, и они стали антилидерами рейтинга по подготовке к зиме», — пояснил он, имея в виду Еврейскую автономную область.

Министр также напомнил, что в Забайкалье в этом отопительном сезоне уже были объявлены две чрезвычайные ситуации.

По данным вице-премьера Дмитрия Козака, отопительный сезон стартовал уже в 69 регионах России, а за его прохождение главы регионов несут личную ответственность.

«Вплоть до политической ответственности, когда речь идет о людях. И такие решения могут быть. У нас уже были факты увольнения губернаторов за невыполнение обязательств в сфере ЖКХ», — предупредил он.

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