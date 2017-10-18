Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что подготовка к зиме ряда регионов России вызывает опасения у чиновников ведомства, передает РИА Новости.

«Но есть проблемы и в средней полосе, и на Дальнем Востоке. Проблемы в Брянской области, Курской области, Забайкальском крае, Еврейском автономном округе. Здесь есть определенные проблемы, и они стали антилидерами рейтинга по подготовке к зиме», — пояснил он, имея в виду Еврейскую автономную область.

Министр также напомнил, что в Забайкалье в этом отопительном сезоне уже были объявлены две чрезвычайные ситуации.

По данным вице-премьера Дмитрия Козака, отопительный сезон стартовал уже в 69 регионах России, а за его прохождение главы регионов несут личную ответственность.