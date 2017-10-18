Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Глава ведомства обратил особое внимание на обстановку в Забайкалье.
Глава ведомства обратил особое внимание на обстановку в Забайкалье.
Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что подготовка к зиме ряда регионов России вызывает опасения у чиновников ведомства, передает РИА Новости.
«Но есть проблемы и в средней полосе, и на Дальнем Востоке. Проблемы в Брянской области, Курской области, Забайкальском крае, Еврейском автономном округе. Здесь есть определенные проблемы, и они стали антилидерами рейтинга по подготовке к зиме», — пояснил он, имея в виду Еврейскую автономную область.
Министр также напомнил, что в Забайкалье в этом отопительном сезоне уже были объявлены две чрезвычайные ситуации.
По данным
«Вплоть до политической ответственности, когда речь идет о людях. И такие решения могут быть. У нас уже были факты увольнения губернаторов за невыполнение обязательств в сфере ЖКХ», — предупредил он.