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16:29 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров предложил в Москве пять проектов сохранения Волги и Волго-Ахтубинской поймы

Губернатор Андрей Бочаров выступил с докладом на заседании оргкомитета по проведению в России Года экологии. Совещание состоялось в Москве под председательством специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Источник: РИАЦ

Основное место в докладе губернатора Волгоградской области заняли вопросы реализации проектов по сохранению и рациональному использованию реки Волги и уникальной Волго-Ахтубинской поймы. Андрей Бочаров отметил, что в Волгоградской области на реализацию природоохранных проектов и мероприятий по всем направлениям в 2017—2019 годах будет направлено около 25 миллиардов рублей, из которых более 13 миллиардов — внебюджетные средства.

Важнейшим источником обеспечения, поддержания жизни и развития региона является Волга. Одна из приоритетных задач — защита и оздоровление реки, сохранение уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Регион, совместно с федеральными ведомствами, три года назад приступил к комплексному решению вопросов сбережения и защиты водных объектов. Вопросов, которым десятилетиями не уделялось должного внимания. Это касается обводнения Волго-Ахтубинской поймы; защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики; расчистки русел; капитального ремонта гидротехнических сооружений; экологической реабилитации водных объектов; развития мелиорации.

Два года подряд в Волгограде на самом высоком уровне с участием руководства страны решались вопросы сохранения и рационального использования реки Волги, водных ресурсов. Что свидетельствует о возросшем авторитете волгоградского региона в сфере экологии. В 2016 году под председательством Владимира Путина состоялось заседание президиума Госсовета, в августе 2017-го актуальные вопросы использования и сохранения водных ресурсов рассмотрены на совещании, которое провел глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. По итогам этого совещания, Правительством России утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», разрабатываются паспорта региональных проектов.

В числе предложений Волгоградской области — строительство сооружений биологической очистки на острове Голодном в Волгограде.

Действующий коммунальный объект, который принимает стоки шести районов города, построен более 40 лет назад и имеет износ 90−95%. Первый этап работ взяла на себя компания-концессионер. Для реконструкции биологической ступени очистки требуется строительство дополнительных мощностей.

Еще один проект связан со строительством очистных сооружений ливневой канализации. Также в планах — экологическая реабилитация водных объектов Волгограда.

Нуждается в продолжении необходимейшая работа по обводнению уникальной Волго-Ахтубинской поймы. Напомним, в 2016—2017 годах регион добился благоприятного для этой территории режима весеннего пропуска вод. Результатом переговоров губернатора Андрея Бочарова с руководством федеральных ведомств и компании «РусГидро» и принятого в 2016 году управленческого решения стало увеличение объемов прохождения воды через Волгоградский гидроузел, что позволило заполнить пойменные водоемы, обеспечить жителей водой. Весной 2017 года период повышенных сбросов воды был продлен — предложение Андрея Бочарова было поддержано на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ.

По прогнозам отдельных экспертов, в ближайшие годы может наступить период маловодья. В засушливые годы, когда вода в пойму почти не поступала, в проблемной зоне оказались 22 поселения, где проживает около 100 тысяч человек. Для системного решения вопросов водообеспечения предлагается комплекс мер, включающий расчистку водных объектов, в том числе реки Ахтубы, устройство специальных гидросооружений.

Пятый проект, представленный Андреем Бочаровым, касается ликвидации накопленного экологического ущерба в результате промышленной деятельности на площадке «Химпрома».

Губернатор предложил включить проекты региона в резолюцию данного совещания и поддержать их в ходе утверждения плана мероприятий приоритетной программы «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

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