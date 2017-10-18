В Воронеже назначили исполнительного директора КБХА

Источник: РИА "Воронеж"

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» одобрил назначение на должность исполнительного директора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Игоря Белоусова. Вице-премьер Дмитрий Рогозин представил исполнительного директора коллективу в среду, 18 октября. Ранее Белоусов занимал должность заместителя гендиректора АО «НПО Энергомаш».

— Крайне важно, чтобы КБХА сейчас собралось с силами. Действительно, для нас принципиально важен этап перехода на новую космическую технику. Крайне важно провести модернизацию предприятия и привлечь молодые кадры, чтобы воронежская площадка могла выполнять поставленные задачи. С удовольствием буду помогать вам в этом вопросе, — сказал Дмитрий Рогозин.

Игорь Белоусов отметил, что КБХА имеет очень высокий потенциал для развития, и коллектив предприятия это доказывает. Он заверил Дмитрия Рогозина, что КБХА «выполнит все поставленные задачи».

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