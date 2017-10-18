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15:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже назначили исполнительного директора КБХА

Руководителя представил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА "Воронеж"

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» одобрил назначение на должность исполнительного директора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Игоря Белоусова. Вице-премьер Дмитрий Рогозин представил исполнительного директора коллективу в среду, 18 октября. Ранее Белоусов занимал должность заместителя гендиректора АО «НПО Энергомаш».

— Крайне важно, чтобы КБХА сейчас собралось с силами. Действительно, для нас принципиально важен этап перехода на новую космическую технику. Крайне важно провести модернизацию предприятия и привлечь молодые кадры, чтобы воронежская площадка могла выполнять поставленные задачи. С удовольствием буду помогать вам в этом вопросе, — сказал Дмитрий Рогозин.

Игорь Белоусов отметил, что КБХА имеет очень высокий потенциал для развития, и коллектив предприятия это доказывает. Он заверил Дмитрия Рогозина, что КБХА «выполнит все поставленные задачи».

Справка РИА «Воронеж»

Игорь Белоусов родился 7 января 1960 года в городе Шверин (Германия). В 1982 году он окончил механический факультет военной инженерной Краснознаменной академии имени Можайского, а в 2001 году — экономический факультет Московского авиационного института. На должность заместителя АО «НПО Энергомаш» Игоря Белоусова назначили в 2015 году. С 2014 по 2015 год он был заместителем начальника департамента, а затем начальником департамента АО «ОРКК». С 2009 по 2012 год Игорь Белоусов был главным советником экспертного управления президента РФ.

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