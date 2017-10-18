Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
В России изменится валютное законодательство
10 замков с привидениями в Англии (фото)Сотрудники «Английского наследия» назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Уверенно говорю нет": Джигарханян о прощении жены
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
12Юбилей Эминема
15:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Рекрутеры проанализировали зарплатные ожидания воронежцев на руководящих должностях

Соискатели рассчитывают на ежемесячный доход в 55 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области рассчитывают получать на руководящей должности в среднем 55 тыс. рублей, сообщила служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter в понедельник, 16 октября. При этом работодатели готовы предложить соискателям около 65 тыс. рублей.

Рекрутеры проанализировали более 10 тыс. резюме жителей Воронежской области в октябре 2017 года. Исследование показало, что топ-менеджеры в различных сферах работы претендуют на зарплату от 40 тыс. до 67,8 тыс. рублей.

Самые большие несовпадения по ожидаемой и предлагаемой зарплате (в выгодную для соискателей сторону) — в сферах «Маркетинг, реклама и PR» и «Автомобильный бизнес». Претенденты на руководящие посты ожидают зарплату в 50 тыс. рублей, а компании готовы платить им в среднем 120 тыс. рублей. А в сфере «Банки, инвестиции и лизинг» воронежцы желают получать оклад в 65 тыс. рублей, однако работодатель предлагает в среднем 50 тыс. рублей. Ожидания соискателей и предложения работодателей полностью совпали в сфере «Информационные технологии» — 65 тыс. рублей.

По данным Воронежстата на август 2017 года, средняя зарплата в Воронежской области составляет 27,6 тыс. рублей. Самая высокий ежемесячный доход — у работников финансовой и страховой сфер (около 45 тыс. рублей). Меньше всего получают работники сферы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (11,3 тыс. рублей).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дмитрий Рогозин в Воронеже призвал к импортозамещению программного обеспечения
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В Сирии погиб генерал, возглавлявший оборону Дейр-эз-Зора
Минобрнауки предложило запретить рекламу о продаже диссертаций
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь