Рекрутеры проанализировали зарплатные ожидания воронежцев на руководящих должностях

Жители Воронежской области рассчитывают получать на руководящей должности в среднем 55 тыс. рублей, сообщила служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter в понедельник, 16 октября. При этом работодатели готовы предложить соискателям около 65 тыс. рублей.



Рекрутеры проанализировали более 10 тыс. резюме жителей Воронежской области в октябре 2017 года. Исследование показало, что топ-менеджеры в различных сферах работы претендуют на зарплату от 40 тыс. до 67,8 тыс. рублей.



Самые большие несовпадения по ожидаемой и предлагаемой зарплате (в выгодную для соискателей сторону) — в сферах «Маркетинг, реклама и PR» и «Автомобильный бизнес». Претенденты на руководящие посты ожидают зарплату в 50 тыс. рублей, а компании готовы платить им в среднем 120 тыс. рублей. А в сфере «Банки, инвестиции и лизинг» воронежцы желают получать оклад в 65 тыс. рублей, однако работодатель предлагает в среднем 50 тыс. рублей. Ожидания соискателей и предложения работодателей полностью совпали в сфере «Информационные технологии» — 65 тыс. рублей.