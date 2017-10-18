Власти: ряд управляющих компаний в Крыму работают нечестно и неуправляемы

Источник: РИА "Новости"

«Очень много вопросов к управляющим компаниям на территории Крыма, которые не заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями. У нас их очень много и в основном это касается материковых управляющих компаний, которые ведут здесь не совсем честный образ жизни», — отметила парламентарий.

Так, по словам Коноваленко, одна из работающих в Симферополе управляющих компаний задолжала ресурсникам более 5 млн рублей.

«По факту, с выездом на место Федеральной службы судебных приставов, оказалось, что средств на расчетном счету — ноль, а наличные средства принимаются по “левому” кассовому аппарату и растворяются у руководителя компании и бухгалтера. Проследить движение средств невозможно. Востребовать эти деньги через суды путем ареста счетов невозможно. И это не единственная такая компания», — констатировала она.

В этой связи Коноваленко призвала руководство министерства ЖКХ Крыма детально проанализировать работу управляющих компаний, которые не заключили договоры с теплоснабжающими организациями, и навести порядок в этом вопросе до начала отопительного сезона.

В свою очередь глава МинЖКХ Крыма Марина Горбатюк отметила, что на сегодняшний день в Республике из общего количества лицензированных управляющих компаний де-факто работает меньше половины.