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16:30 (мск), источник: РИА Крым

Власти: ряд управляющих компаний в Крыму работают нечестно и неуправляемы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости (Крым). Ряд управляющих компаний, пришедших в Крым из других регионов России, работают нечестно. Об этом на сессии Государственного совета РК заявила депутат крымского парламента Галина Коноваленко.

Источник: РИА "Новости"

«Очень много вопросов к управляющим компаниям на территории Крыма, которые не заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями. У нас их очень много и в основном это касается материковых управляющих компаний, которые ведут здесь не совсем честный образ жизни», — отметила парламентарий.

Так, по словам Коноваленко, одна из работающих в Симферополе управляющих компаний задолжала ресурсникам более 5 млн рублей.

«По факту, с выездом на место Федеральной службы судебных приставов, оказалось, что средств на расчетном счету — ноль, а наличные средства принимаются по “левому” кассовому аппарату и растворяются у руководителя компании и бухгалтера. Проследить движение средств невозможно. Востребовать эти деньги через суды путем ареста счетов невозможно. И это не единственная такая компания», — констатировала она.

В этой связи Коноваленко призвала руководство министерства ЖКХ Крыма детально проанализировать работу управляющих компаний, которые не заключили договоры с теплоснабжающими организациями, и навести порядок в этом вопросе до начала отопительного сезона.

В свою очередь глава МинЖКХ Крыма Марина Горбатюк отметила, что на сегодняшний день в Республике из общего количества лицензированных управляющих компаний де-факто работает меньше половины.

«У нас есть неуправляемые управляющие компании. На сегодня в Крыму получили лицензию 214 управляющих компаний, но по факту деятельность осуществляют 100 компаний. В рамках работы по погашению задолженности данных компаний мы плотно работаем и с администрациями, и с самими компаниями, если они откликаются», — рассказала министр.

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