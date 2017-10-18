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15:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Открытие Академии социального предпринимательства состоялось в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье — Открытие Академии социального предпринимательства состоялось в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, академия открылась при Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО).

Согласно информации, об открытии академии и ее планах на будущее в ходе открытия ЦИСС сообщил и.о. вице-губернатора региона Евгений Люлин. По его словам, основным направлением работы организации станет поддержка некоммерческих организаций и предпринимателей, занимающихся соцпроектами.

«Небольшие предприятия часто бывают более эффективны, чем громоздкие муниципальные и государственные службы, которые сегодня оказывают социальные услуги населению, и не всегда безупречно. Поэтому важно нарабатывать новые практики, привлекать больше организаций. Дополнить работу государственных социальных служб могут некоммерческие организации и небольшие предприятия», — подчеркнул Евгений Люлин.

По мнению и.о. вице-губернатора, ЦИСС может заняться разработкой образовательных программ для детей, такси для инвалидов, уходу за пациентами больниц на дому и другими важными социальными проектами.

Для привлечения людей к разработке проектов при ЦИСС организована академия социального предпринимательства, которая будет бесплатно обучать граждан реализации своих идей, а также проводить консультации. После месячного обучения выпускники академии передадут свои проекты инвесторам.

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