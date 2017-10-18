Открытие Академии социального предпринимательства состоялось в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 18 октября.
Нижний Новгород. 18 октября.
Как сообщает
Согласно информации, об открытии академии и ее планах на будущее в ходе открытия ЦИСС сообщил и.о.
«Небольшие предприятия часто бывают более эффективны, чем громоздкие муниципальные и государственные службы, которые сегодня оказывают социальные услуги населению, и не всегда безупречно. Поэтому важно нарабатывать новые практики, привлекать больше организаций. Дополнить работу государственных социальных служб могут некоммерческие организации и небольшие предприятия», — подчеркнул Евгений Люлин.
По мнению и.о.
Для привлечения людей к разработке проектов при ЦИСС организована академия социального предпринимательства, которая будет бесплатно обучать граждан реализации своих идей, а также проводить консультации. После месячного обучения выпускники академии передадут свои проекты инвесторам.