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16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 370 млн рублей на лекарства для льготной категории граждан

Средства из федбюджета также направят на спецпитание для инвалидов.

Источник: РИА "Воронеж"

Федеральные власти направят 370 млн рублей для обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями льготной категории граждан Воронежской области. Деньги также пойдут на спецпитание для инвалидов. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства в среду, 18 октября.

Власти РФ выделили российским регионам 33,1 млрд рублей. Объем субсидий увеличили на 719,9 млн рублей, поскольку возросло количество россиян, которые имеют право получить государственную социальную помощь. Число граждан льготной категории составило 3,59 млн человек. Контрольно-счетная палата Воронежской области выявила нехватку на средств на льготные лекарства в октябре 2017 года. На закупку лекарств для льготной категории граждан региона в 2016 году направили более 1 млрд рублей. В I полугодии 2017 года расходы по региону составили 558 млн рублей. Выделенные средства обеспечили лишь 60% нуждающихся.

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