Воронежская область получит 370 млн рублей на лекарства для льготной категории граждан
Средства из федбюджета также направят на спецпитание для инвалидов.
Средства из федбюджета также направят на спецпитание для инвалидов.
Федеральные власти направят 370 млн рублей для обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями льготной категории граждан Воронежской области. Деньги также пойдут на спецпитание для инвалидов. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства в среду, 18 октября.
Власти РФ выделили российским регионам 33,1 млрд рублей. Объем субсидий увеличили на 719,9 млн рублей, поскольку возросло количество россиян, которые имеют право получить государственную социальную помощь. Число граждан льготной категории составило 3,59 млн человек.