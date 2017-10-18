В Волгоградской области разработают бренд для региональной продукции

«В условиях растущей конкуренции с товарами из других регионов необходимо повышать узнаваемость волгоградской продукции на полках магазинов. Этому будет способствовать единый для наших товаров формат представления — региональный бренд, своего рода, местный знак качества», — сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» вице-спикер регпарламента Сергей Булгаков.

Парламентарий напомнил, что с 2010 года над решением этой задачи работает общественная организация «Волгоградское качество», которой учрежден одноименный знак. Им маркируются товары местного производства, прошедшие добровольную сертификацию. Для потребителя — это своеобразный маячок, что товар сделан в Волгоградской области.

Власти также считают, что специальная местная маркировка должна использоваться не только на потребительском рынке, но и в других сферах экономики региона — тяжелой промышленности и туристической отрасли. Волгоградский знак также необходим для экспортоориентированных предприятий и для имиджевого позиционирования всего региона. В скором времени в регионе будет создана экспертная группа, которая займется разработкой бренда.