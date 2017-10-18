Бизнес может спасть спокойно: УФАС не будет в следующем году проверять крымских предпринимателей

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель крымского УФАС Тимофей Кураев.
«Согласно законодательным требованиям, с момента образования субъекта проверки не проводятся три года. Три года истекают в следующем году. Я скажу так: мы сформировали план проверок на следующее полугодие, и там предпринимателей нет вообще», — заверил Кураев.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский заверил: крымские предприниматели в 2018 году могут спать спокойно.
«В 2018 году предприниматели могут спать спокойно, с точки зрения того, что плановых проверок не будет. Но это не значит, что антимонопольный орган не будет реагировать на факты или признаки правонарушений. Будет, но планово приходить и отрывать предпринимателей от работы в 2018 году мы не будем», — подчеркнул Сергей Пузыревский.