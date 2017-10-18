Бизнес может спасть спокойно: УФАС не будет в следующем году проверять крымских предпринимателей

«Согласно законодательным требованиям, с момента образования субъекта проверки не проводятся три года. Три года истекают в следующем году. Я скажу так: мы сформировали план проверок на следующее полугодие, и там предпринимателей нет вообще», — заверил Кураев.

«В 2018 году предприниматели могут спать спокойно, с точки зрения того, что плановых проверок не будет. Но это не значит, что антимонопольный орган не будет реагировать на факты или признаки правонарушений. Будет, но планово приходить и отрывать предпринимателей от работы в 2018 году мы не будем», — подчеркнул Сергей Пузыревский.