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17:15 (мск), источник: РИА Крым

Бизнес может спасть спокойно: УФАС не будет в следующем году проверять крымских предпринимателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В 2018 году плановых проверок крымских предпринимателей со стороны Управления федеральной антимонопольной службы не будет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель крымского УФАС Тимофей Кураев.

«Согласно законодательным требованиям, с момента образования субъекта проверки не проводятся три года. Три года истекают в следующем году. Я скажу так: мы сформировали план проверок на следующее полугодие, и там предпринимателей нет вообще», — заверил Кураев.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский заверил: крымские предприниматели в 2018 году могут спать спокойно.

«В 2018 году предприниматели могут спать спокойно, с точки зрения того, что плановых проверок не будет. Но это не значит, что антимонопольный орган не будет реагировать на факты или признаки правонарушений. Будет, но планово приходить и отрывать предпринимателей от работы в 2018 году мы не будем», — подчеркнул Сергей Пузыревский.

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