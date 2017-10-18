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17:42 (мск), источник: BFM.ru

Назначен глава Фонда защиты дольщиков

Им стал гендиректор АИЖК Александр Плутник.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главой Фонда защиты прав участников долевого строительства генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александра Плутника, передает «Интерфакс».

«Фонд позволит исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом. Он будет способствовать созданию надежного рынка долевого строительства жилья и обеспечит гарантии дольщикам, которые будут вкладывать свои средства в строительство многоквартирных домов», — сообщается на сайте АИЖК, которое будет управлять Фондом, находящимся в его составе.

Напомним, что в июле президент Владимир Путин подписал закон о деятельности компенсационного фонда долевого строительства. В нем прописано, что застройщики будут отчислять деньги для компенсации жертвам мошенничества в сфере строительства в специальную некоммерческую организацию, которая будет гарантировать обманутым дольщикам выплату потерянных средств.

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