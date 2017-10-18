Назначен глава Фонда защиты дольщиков

«Фонд позволит исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом. Он будет способствовать созданию надежного рынка долевого строительства жилья и обеспечит гарантии дольщикам, которые будут вкладывать свои средства в строительство многоквартирных домов», — сообщается на сайте АИЖК, которое будет управлять Фондом, находящимся в его составе.