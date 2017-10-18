Южнокорейцы помогут улучшить работу ташкентского аэропорта

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» провела переговоры с корпорацией международного аэропорта «Инчхон» (Корея) по вопросам улучшения качества обслуживания пассажиров в столичном аэропорту имени Ислама Каримова, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Корейские специалисты озвучили свои предложения по повышению уровня комфортности и предоставляемого сервиса в существующем терминале «Ташкент-2». Кроме того, они высказали ряд идей и по увеличению его пропускной способности путем пересмотра планировочных решений.

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Сейчас терминал «Ташкент-2» рассчитан на обслуживание свыше одной тысячи пассажиров в час. При этом ежегодно его услугами пользуется более 2,5 миллиона пассажиров.

На встрече также был поднят вопрос проектирования нового международного пассажирского терминала «Ташкент-4», проект по строительству которого постановлением президента Шавката Мирзиёева летом этого года был временно приостановлен. Южнокорейцы представили свое видение методологии расчета размеров проектируемого терминала и капитальных вложений по нему.

Тогда решение о приостановке масштабного проекта мотивировалось тем, что возведение объекта в черте города требует сноса жилых и нежилых строений, переноса участка канала Карасу, отселения граждан, что приводит к определенным нареканиям со стороны населения, проживающего в районе проведения строительных работ.

В связи с этим многие эксперты отмечали, что проект вряд ли уже будет когда-либо реализован. Однако реальность оказалась другой: по словам одного из руководящих сотрудников авиакомпании, было принято решение вновь его возобновить, причем с учетом новых технических инфраструктурных объектов.

Дизайн экстерьера и интерьера нового международного терминала в аэропорту Ташкента разрабатывала южнокорейская архитектурная компания Heerim Architects. Площадь терминала «Ташкент-4» составит около 87 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность — полторы тысячи пассажиров в час, или 5,7 миллиона в год.