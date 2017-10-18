Южнокорейцы помогут улучшить работу ташкентского аэропорта
Эксперты из Южной Кореи дали рекомендации по улучшению сервиса в терминале «Ташкент-2».
Эксперты из Южной Кореи дали рекомендации по улучшению сервиса в терминале «Ташкент-2».
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» провела переговоры с корпорацией международного аэропорта «Инчхон» (Корея) по вопросам улучшения качества обслуживания пассажиров в столичном аэропорту имени Ислама Каримова, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Корейские специалисты озвучили свои предложения по повышению уровня комфортности и предоставляемого сервиса в существующем терминале «Ташкент-2». Кроме того, они высказали ряд идей и по увеличению его пропускной способности путем пересмотра планировочных решений.
Сейчас терминал «Ташкент-2» рассчитан на обслуживание свыше одной тысячи пассажиров в час. При этом ежегодно его услугами пользуется более 2,5 миллиона пассажиров.
На встрече также был поднят вопрос проектирования нового международного пассажирского терминала «Ташкент-4», проект по строительству которого постановлением президента Шавката Мирзиёева летом этого года был временно приостановлен. Южнокорейцы представили свое видение методологии расчета размеров проектируемого терминала и капитальных вложений по нему.
Тогда решение о приостановке масштабного проекта мотивировалось тем, что возведение объекта в черте города требует сноса жилых и нежилых строений, переноса участка канала Карасу, отселения граждан, что приводит к определенным нареканиям со стороны населения, проживающего в районе проведения строительных работ.
В связи с этим многие эксперты отмечали, что проект вряд ли уже будет
Дизайн экстерьера и интерьера нового международного терминала в аэропорту Ташкента разрабатывала южнокорейская архитектурная компания Heerim Architects. Площадь терминала «Ташкент-4» составит около 87 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность — полторы тысячи пассажиров в час, или 5,7 миллиона в год.
Отметим, что международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова на сегодняшний день занимает удобное географическое положение, так как находится на пересечении воздушных трасс, идущих из стран СНГ в