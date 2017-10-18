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18:36 (мск), источник: РБК

Москва недополучит 40 млрд руб. налога на прибыль

Москва недополучит 40 млрд руб. в 2017 году из-за передачи 1% налога на прибыль в федеральный бюджет. Сумма не так велика, но в дальнейшем у Москвы могут забрать больше доходов, считают эксперты.

1%

Москва недополучит 40 млрд руб. по итогам 2017 года за счет передачи на федеральный уровень части налога на прибыль, сообщил РБК глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

В прошлом году 1% налога на прибыль был перераспределен от регионов — доноров на федеральный уровень. На сегодняшний момент в Москве в денежном выражении это составляет около 35 млрд. руб. Полагаем, что по итогам 2017 года он увеличится до 40 млрд. руб., поскольку растут сборы от налога на прибыль.
Владимир Ефимов
Глава департамента экономической политики и развития столицы
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В целом Москва отчисляет в федеральный бюджет порядка 1 трлн. руб. налогов, с 2010 года объем перечислений увеличился на 60%, утверждает Ефимов, в ближайшие 1−2 года «темпы роста отчислений будут сопоставимые». Вместе с отчислениями в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования столица ежегодно отдает на федеральный уровень 1,9 трлн. руб., заявил чиновник.

Доля доходов нефтегазового сектора в бюджете Москвы сократилась с 17% до 3%, напомнил Ефимов. «Если в 2011 году мы получили порядка 200 млрд. руб., то по итогам 2016 года — чуть более 40 млрд. руб. Всего в результате изменений федерального законодательства, принятых после 2011 года, Москва недополучила более 400 млрд. руб, которые ранее были в ее распоряжении», — заключил Ефимов. По словам чиновника, Москва «сдерживает» текущие расходы и «мобилизует» неналоговые доходы, что позволило «выполнить все социальные обязательства» и «выделить в бюджете более 30% на инвестиционные расходы».

Ставка налога на прибыль в России составляет 20%.

До 2017 года, согласно Налоговому кодексу, 18% поступлений от налога на прибыль оставались в регионах, а 2% шли в федеральный бюджет. С этого года соотношение изменилось до 17% и 3%. Один процент был передан федеральному бюджету для распределения между нуждающимися в поддержке субъектами.

В сентябре прошлого года на Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «есть предложение перераспределить часть ресурсов от богатых бедным, которые больше нуждаются». Мэр Москвы Сергей Собянин ответил, что «это как мертвому припарка».
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В этом году на том же форуме Силуанов заметил, что Москва «может давать взаймы федеральному бюджету», у столицы есть «жирок», и Минфину хотелось бы «забрать немного ресурсов» из столицы. Собянин отвечал, что столица не забирает ресурсы у других регионов, практически лишилась нефтегазовых доходов, но может «потратить все деньги» и начать просить взаймы у Минфина.

Правительство Москвы сверстало проект бюджета на 2018−2020 годы с дефицитом, при этом на 2018 год прогнозируется рекордный в номинальном выражении дефицит за все время правления Собянина — 222,9 млрд руб. Самой дорогой госпрограммой, как обычно, станет транспортная. Расходы на нее в 2018 году составят 542,3 млрд руб. Ежегодно на программу реновации Москва будет выделять 100 млрд руб. По словам Собянина, это «колоссальная» сумма. Как подсчитал РБК, она составит 63% дефицита столичного бюджета за три года.

Доходы и выборы

Сумма, которую недополучит Москва из-за перераспределения налога на прибыль, для столицы незначительна. Но в дальнейшем у города могут забрать еще больше доходов, говорят эксперты.

Решение Минфина было очень обидным для Москвы, 40 млрд руб. на дороге не валяются. Но если взять эту сумму относительно всего столичного бюджета, то Москва переживет.
Наталья Зубаревич
Директор региональной программы Независимого института социальной политики

«У нее только за первое полугодие этого года доходы выросли на 17% по сравнению с первым полугодием предыдущего, а поступления налога на прибыль — на 26%, до 393,4 млрд руб.», — говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

В масштабах Москвы перераспределение налога на прибыль оказалось небольшим, оно не сильно затронет москвичей, отмечает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. «Рост доходов бюджета Москвы порядка 16% по итогам семи месяцев этого года компенсирует сокращение», — говорит Дерюгин.

Минфин будет «покушаться» на все большую долю поступления налога на прибыль, считает Зубаревич.

«Основным держателем этого налога является Москва. Следом с огромным отрывом идет Сахалин, у которого уже его отбирают. Но Москва немного подстраховалась, запустив масштабный проект реновации», — пояснила Зубаревич.

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Когда принималось решение о перераспределении налога на прибыль, то изначально речь шла о 2%, но у Москвы и других регионов-доноров есть определенный политический вес, поэтому остановились на 1%, утверждает Дерюгин. Если будет расти дифференциация между богатыми и бедными регионами, то федеральные власти могут сделать еще один шаг к перераспределению доходов, уверен эксперт. «В 2018 году состоятся президентские выборы, начнется новый очередной политический цикл. В начале этого цикла вышли президентские указы, которые привели к необходимости выравнивать регионы, особенно в части зарплат», — добавил Дерюгин.

С падением цены на нефть доходы федерального бюджета упали, добавил эксперт. «Власти будут централизовать определенные ресурсы. Первым, кто попадет под сокращение доходов, окажется Москва», — заключил Дерюгин.

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