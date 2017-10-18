Объездную трассу в Вулканештах построят до 2020-го года

«Решение городского совета было, чтобы временно построить объездные пути по периметру нашего города. Такая возможность есть. Нагрузка очень большая и очень сложно для нас», — отметил мэр Вулкэнешть Виктор Петриоглу.



«Тендер завершится до конца ноября, а в конце года подпишем контракт на выполнение работ», — сказала представитель Минэкономики и инфраструктуры Валентин Бриништир.



Обсудили на заседании горсовета и ремонт дороги, которая соединяет Вулканешты с селом Чумай. Работы на трассе временно приостановлены. Власти расторгли контракт с подрядчиком из-за того, что он не выполнил обязательств.



В ближайшее время будет объявлен тендер по отбору нового подрядчика.