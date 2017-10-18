С 1 ноября налоги будут собирать через платежные терминалы
С 1 ноября участковые налоговые инспекторы начнут сбор налога на имущество и земельного налога с физических лиц с банковских карт через платежные терминалы.
С 1 ноября участковые налоговые инспекторы начнут сбор налога на имущество и земельного налога с физических лиц с банковских карт через платежные терминалы.
Коммерческие банки должны до 1 ноября выделить Государственному налоговому комитету 2190 многофункциональных платежных терминалов, говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров от 16 октября 2017 года.