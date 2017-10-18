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19:39 (мск), источник: Kommersant.uz

С 1 ноября налоги будут собирать через платежные терминалы

С 1 ноября участковые налоговые инспекторы начнут сбор налога на имущество и земельного налога с физических лиц с банковских карт через платежные терминалы.

Источник: Kommersant.uz

Коммерческие банки должны до 1 ноября выделить Государственному налоговому комитету 2190 многофункциональных платежных терминалов, говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров от 16 октября 2017 года.

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