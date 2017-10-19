В Калининграде назвали улицы, которые отремонтируют в следующем году по программе «Безопасные и качественные дороги»

«Сейчас нами уже сформирован и получил одобрение на общественных слушаниях список улиц Калининграда и областных дорог, которые вошли в приоритетный проект на 2018 год. В следующем году больше внимания будет уделяться приведению в порядок улиц областного центра», — рассказала Елена Дятлова.
По ее словам, в список попали 1-я Большая Окружная, Балтийское шоссе, Юрия Гагарина, Герцена, Генерал-фельдмаршала Румянцева, Дмитрия Донского, Железнодорожная, Камская, Кутузова, Ленинский проспект, Ломоносова, Московский проспект, Муромская, Нарвская, Октябрьская, Портовая, проспект Мира, проспект Победы, Советский проспект, Пролетарская, Фрунзе, Черняховского.
Также запланирован ремонт еще трех участков на областных трассах — Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман, Гурьевск — Каширское, Чкаловск — Люблино — Взморье общей протяженностью более 68 километров.