В Калининграде назвали улицы, которые отремонтируют в следующем году по программе «Безопасные и качественные дороги»

«Сейчас нами уже сформирован и получил одобрение на общественных слушаниях список улиц Калининграда и областных дорог, которые вошли в приоритетный проект на 2018 год. В следующем году больше внимания будет уделяться приведению в порядок улиц областного центра», — рассказала Елена Дятлова.