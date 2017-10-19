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09:44 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде назвали улицы, которые отремонтируют в следующем году по программе «Безопасные и качественные дороги»

В 2018 году в Калининграде по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 22 улицы. Об этом рассказала руководитель министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Источник: Клопс.ru

«Сейчас нами уже сформирован и получил одобрение на общественных слушаниях список улиц Калининграда и областных дорог, которые вошли в приоритетный проект на 2018 год. В следующем году больше внимания будет уделяться приведению в порядок улиц областного центра», — рассказала Елена Дятлова.

По ее словам, в список попали 1-я Большая Окружная, Балтийское шоссе, Юрия Гагарина, Герцена, Генерал-фельдмаршала Румянцева, Дмитрия Донского, Железнодорожная, Камская, Кутузова, Ленинский проспект, Ломоносова, Московский проспект, Муромская, Нарвская, Октябрьская, Портовая, проспект Мира, проспект Победы, Советский проспект, Пролетарская, Фрунзе, Черняховского.

Также запланирован ремонт еще трех участков на областных трассах — Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман, Гурьевск — Каширское, Чкаловск — Люблино — Взморье общей протяженностью более 68 километров.

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