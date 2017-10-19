«Позволит летать в туманы»: в Росавиации рассказали, как изменится аэродром «Храброво» после реконструкции

Источник: Калининград.Ru

Подрядчики завершили удлинение и усиление взлётно-посадочной полосы, смонтировали аэротехническое оборудование. Кроме того, заканчивается установка светосигнальных и метеоприборов. По прогнозам Пчелина, строительная часть будет выполнена уже в ноябре этого года, а 4 января 2018 года объект введут в эксплуатацию.

Эта полоса будет длиной 3 тысячи 350 метров, позволит летать практически в любую точку земли без дополнительной дозаправки. Также будет оборудование второй категории ИКАО, что позволит летать в самых сложных метеоусловиях, что, я думаю, на себе часто ощущают жители Калининградской области, когда из-за туманов приходится ожидать в каком-то аэропорту возможности прилёта к себе домой, — сказал Анатолий Пчелин.

Начальник управления также добавил, что воздушные суда смогут приземляться без ограничений уже с декабря. «Велика вероятность», что в это же время снимут все технические окна, которые сейчас существуют.

При этом у нас один сложный момент, связанный с примыканием скоростной рулёжной дорожки к взлётно-посадочной полосе. Эти работы возможно выполнять с введением определённых ограничений взлётно-посадочной полосы. Примерно весной, в феврале-марте, планируются ограничения, которые были в этом году. Ограничения касаются только типа воздушных судов, но я думаю, пассажиры этого не почувствуют, так как те самолёты, которые сейчас летают — А320 — также смогут эксплуатироваться. Будут внесены ограничения только в части коммерческой загрузки — такое возможно, — заключил Анатолий Пчелин.