«Позволит летать в туманы»: в Росавиации рассказали, как изменится аэродром «Храброво» после реконструкции
В «Храброво» завершается реконструкция
В «Храброво» завершается реконструкция
Подрядчики завершили удлинение и усиление
Эта полоса будет длиной 3 тысячи 350 метров, позволит летать практически в любую точку земли без дополнительной дозаправки. Также будет оборудование второй категории ИКАО, что позволит летать в самых сложных метеоусловиях, что, я думаю, на себе часто ощущают жители Калининградской области, когда
Начальник управления также добавил, что воздушные суда смогут приземляться без ограничений уже с декабря. «Велика вероятность», что в это же время снимут все технические окна, которые сейчас существуют.
При этом у нас один сложный момент, связанный с примыканием скоростной рулёжной дорожки к
Полностью реконструкция аэродрома завершится в марте 2018 года. К этому времени подрядчики также обновят рулёжные дорожки и обеспечат 29