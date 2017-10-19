Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Собчак объяснила, почему подходит на роль кандидата «Против всех»
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10:03 (мск), источник: Калининград.Ru

«Позволит летать в туманы»: в Росавиации рассказали, как изменится аэродром «Храброво» после реконструкции

В «Храброво» завершается реконструкция взлётно-посадочной полосы. Строительные работы планируют закончить уже в ноябре этого года. О том, как изменится аэродром, рассказал начальник управления аэропортной деятельности Росавиации Анатолий Пчелин после совещания в региональном правительстве вечером в среду, 18 октября.

Источник: Калининград.Ru

Подрядчики завершили удлинение и усиление взлётно-посадочной полосы, смонтировали аэротехническое оборудование. Кроме того, заканчивается установка светосигнальных и метеоприборов. По прогнозам Пчелина, строительная часть будет выполнена уже в ноябре этого года, а 4 января 2018 года объект введут в эксплуатацию.

Эта полоса будет длиной 3 тысячи 350 метров, позволит летать практически в любую точку земли без дополнительной дозаправки. Также будет оборудование второй категории ИКАО, что позволит летать в самых сложных метеоусловиях, что, я думаю, на себе часто ощущают жители Калининградской области, когда из-за туманов приходится ожидать в каком-то аэропорту возможности прилёта к себе домой, — сказал Анатолий Пчелин.

Начальник управления также добавил, что воздушные суда смогут приземляться без ограничений уже с декабря. «Велика вероятность», что в это же время снимут все технические окна, которые сейчас существуют.

При этом у нас один сложный момент, связанный с примыканием скоростной рулёжной дорожки к взлётно-посадочной полосе. Эти работы возможно выполнять с введением определённых ограничений взлётно-посадочной полосы. Примерно весной, в феврале-марте, планируются ограничения, которые были в этом году. Ограничения касаются только типа воздушных судов, но я думаю, пассажиры этого не почувствуют, так как те самолёты, которые сейчас летают — А320 — также смогут эксплуатироваться. Будут внесены ограничения только в части коммерческой загрузки — такое возможно, — заключил Анатолий Пчелин.

Полностью реконструкция аэродрома завершится в марте 2018 года. К этому времени подрядчики также обновят рулёжные дорожки и обеспечат 29 мест-стоянок под расчётный тип воздушного судна — А320. Работы ведутся к чемпионату мира по футболу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Радуга на Преголе»: как изменились эллинги напротив стадиона ЧМ-2018 в Кал
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото Калининграда с МКС
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
В Госдуме предложат сажать на 10 лет за телефонный терроризм
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь