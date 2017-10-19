Дания не остановит «Северный поток-2»
Новый закон может лишь скорректировать маршрут газопровода.
Новый закон может лишь скорректировать маршрут газопровода.
Об этом «Известиям» рассказали в трех парламентских партиях страны. В Копенгагене не скрывают, что
Пока давать зеленый свет или же отвергать проекты трубопроводов, проходящих по территории Дании, в том числе в ее территориальных водах, может министерство по энергетике и климату — лишь по соображениям экологического характера. Правительство страны выдвинуло законодательную инициативу, которая позволит отвергать такие проекты на основании угрозы безопасности Дании и противоречия интересам ее внешней и оборонной политики.
— Пока прошло лишь первое слушание законопроекта, впереди еще два. Но подавляющее большинство депутатов поддерживают инициативу, и закон будет принят, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета датского парламента по внешней политике от крупнейшей оппозиционной
Финальное голосование намечено на 30 ноября, сообщил «Известиям» парламентарий от главной правящей Либеральной партии, также входящий в комитет по внешней политике, Майкл Аастреп Йенсен. Это значит, что уже в начале нового года закон может вступить в силу.
При этом никто в Дании не скрывает, что обсуждаемый документ имеет чисто политическую подоплеку и направлен в первую очередь против проекта «Северный поток-2» — газопровода по дну Балтийского моря из России к немецкому Грайфсвальду, инвесторами которого выступают российский «Газпром», французский Engie, австрийская OMV, немецкая Uniper и
Единственная датская партия, не выступающая принципиально против строительства газопровода, — правая Народная партия, входящая в правящую коалицию. Тем не менее эта политическая сила также намерена поддержать законопроект, сказала «Известиям» член партии Мари Краруп. По ее словам, Дания должна быть вправе говорить «да» или «нет» тому, что строится на ее территории.
— В Дании, по крайней мере среди политиков, налицо глубоко укоренившийся еще со времен холодной войны страх перед Россией. Думаю, парламент заблокирует строительство проекта в датских территориальных водах. При этом Дания не в состоянии заблокировать «Северный поток-2» целиком, но сможет вынудить его руководство изменить маршрут, — отметила Мари Краруп.
Как именно может измениться конфигурация будущего газопровода, в компании «Северный поток-2» пока не говорят. Однако официальный представитель компании Йенс Мюллер признал в разговоре с «Известиями», что в компании внимательно следят за событиями в Дании и продумывают возможные альтернативы.
— Любой разработчик в такой ситуации вынужден обдумывать все имеющиеся запасные варианты. Пока такая переоценка продолжается и говорить о деталях преждевременно, — отметил Йенс Мюллер.
Москва пока не заявляет о возможности
— Стоимость газа отталкивается от специальной формулы, заложенной в контракте. Она, к примеру, зависит от стоимости газа на газовых хабах Европы и поставляемых объемов, — пояснил он.
Попытки «завернуть» проект предпринимались и в Швеции, через воды которой также пролегает «Северный поток-2». Но в итоге шведы не нашли возможности остановить строительство. Не оказалось веских аргументов против и у стран Восточной Европы и Прибалтики, опасающихся, что реализация проекта усилит не только российскую газовую монополию, но и зависимость ряда европейских стран от Германии (именно с ее территории российский газ пойдет дальше по Европе). Найти повод запретить строительство второго трубопровода по дну Балтийского моря пыталась и Еврокомиссия, но на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер была вынуждена признать, что у Брюсселя нет правовых возможностей остановить «Северный поток-2».