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03:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский «Холдоми» и сахалинский «Горный воздух» создадут единую зону ski-pass

Это позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа.

Хабаровск, 19 октября, AmurMedia.

Ведущие горнолыжные комплексы Дальнего Востока — «Холдоми» (Хабаровский край) и «Горный воздух» (Сахалинская область) рассматривают концепцию совместного продвижения зоны единого ski-pass. Это, по мнению резидентов ТОР «Комсомольск» и «Горный воздух», позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Сегодня в рамках этой концепции рассматриваются варианты организации полетов между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре, чтобы любители активного зимнего отдыха могли за раз охватить сразу две базы. Возможно, такие полеты будут организованы уже в предстоящем сезоне», — рассказал генеральный директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков.

По мнению инвесторов, ставку, в первую очередь, необходимо делать на туристов из КНР.

«Рядом с нами Китай — огромная территория с большим количеством потенциальных туристов. Поскольку существующие горнолыжные комплексы на территории КНР уже знакомы самим китайцам, то должен сработать принцип «я хочу поехать и посмотреть», — сказал Виталий Бурлаков.

Напомним, в этом году на ГЛК «Холдоми» приступили к реализации второй очереди модернизации. Инвестор планирует сделать фундаменты под опоры новой канатной дороги и установить систему искусственного оснежения. В течение двух лет планируется оборудовать 32 километра новых горнолыжных трасс. Сейчас для этого идет процесс оформления необходимых земельных участков. Общий объем инвестиций составляет 439,2 млн рублей.

Также на ГЛК «Холдоми» готовят проект по строительству гостиницы повышенной комфортности на 20 номеров. В следующем году будет готова проектно-сметная документация, а саму гостиницу планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Объем заявленных инвестиций 194 млн рублей.

Еще один проект — строительство водно-оздоровительного комплекса и объектов общественного питания на ГЛК «Холдоми». Объем инвестиций 208,74 млн рублей. Уже построено кафе на верхней станции действующей кресельной канатной дороги на высоте 652 метра над уровнем моря, которое так и называется — «высота 652». В предстоящем сезоне посетители смогут полюбоваться красотами природы, сделать фотографии с чудесными видами, сидя в уютном кафе.

После модернизации ГЛК сможет круглогодично принимать до 240 тысяч туристов.

Напомним, ТОР «Комсомольск», куда входит площадка «Холдоми», создана 25 июня 2015 года на территории Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Солнечного района Хабаровского края.

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