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03:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Суд запретил ООО «Максим-Иркутск» привлекать к перевозкам нелегальных таксистов

Суд удовлетворил иск прокурора Иркутска в отношении ООО «Максим-Иркутск».

Источник: AP 2017

Октябрьский районный суд Иркутска 17 октября 2017 года запретил ООО «Максим-Иркутск» предоставлять информационные услуги на обслуживание физических и юридических лиц для водителей легковых такси, которые занимаются перевозками пассажиров и багажа без соответствующего разрешения на такую деятельность. Как сообщает 18 октября пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, своим решением суд удовлетворил исковое заявление прокурора Иркутска в защиту неопределенного круга лиц, где он просил признать, что деятельность организации по привлечению к перевозкам водителей без разрешений создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в Иркутском областном суде в течение месяца.

К судебным заседаниям были привлечены к участию в качестве третьих лиц министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, МУ МВД России «Иркутское» и Ассоциация таксистов Иркутской области.

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