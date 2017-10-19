Суд запретил ООО «Максим-Иркутск» привлекать к перевозкам нелегальных таксистов

Октябрьский районный суд Иркутска 17 октября 2017 года запретил ООО «Максим-Иркутск» предоставлять информационные услуги на обслуживание физических и юридических лиц для водителей легковых такси, которые занимаются перевозками пассажиров и багажа без соответствующего разрешения на такую деятельность. Как сообщает 18 октября пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, своим решением суд удовлетворил исковое заявление прокурора Иркутска в защиту неопределенного круга лиц, где он просил признать, что деятельность организации по привлечению к перевозкам водителей без разрешений создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.