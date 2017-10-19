Суд запретил ООО «Максим-Иркутск» привлекать к перевозкам нелегальных таксистов
Суд удовлетворил иск прокурора Иркутска в отношении ООО «Максим-Иркутск».
Суд удовлетворил иск прокурора Иркутска в отношении ООО «Максим-Иркутск».
Октябрьский районный суд Иркутска 17 октября 2017 года запретил ООО «Максим-Иркутск» предоставлять информационные услуги на обслуживание физических и юридических лиц для водителей легковых такси, которые занимаются перевозками пассажиров и багажа без соответствующего разрешения на такую деятельность. Как сообщает 18 октября
Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в Иркутском областном суде в течение месяца.
К судебным заседаниям были привлечены к участию в качестве третьих лиц министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, МУ МВД России «Иркутское» и Ассоциация таксистов Иркутской области.